Reizdarmsyndrom (RDS)

Vielen Menschen geht es besser, wenn sie häufiger kleine Mahlzeiten als wenige große Mahlzeiten zu sich nehmen (beispielsweise sind fünf oder sechs kleine Mahlzeiten besser als drei große Mahlzeiten pro Tag). Die Personen sollten versuchen, langsamer zu essen. Wer zu Blähungen und vermehrter Gasbildung (Flatulenz) neigt, sollte Bohnen, Kohl und andere schwer verdauliche Nahrungsmittel meiden.

Einige Menschen haben weniger RDS-Symptome, wenn sie weniger Nahrungsmittel zu sich nehmen, die reich an bestimmten Kohlehydraten sind, sogenannte fermentierte Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Diese Nahrungsmittel fallen unter den Begriff FODMAPs (fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie Polyole). FODMAPs sind Kohlehydrate, die schlecht verdaut und daher rasch von Bakterien im Dünndarm vergärt (fermentiert) werden und damit zu Blähungen und Beschwerden führen.

Sorbit, ein Zuckeraustauschstoff, der in einigen Lebensmitteln, Medikamenten und Kaugummi enthalten ist, sollte nicht in großen Mengen verzehrt werden. Auch Fruchtzucker, ein Inhaltsstoff von Obst, Beeren und einigen Pflanzen, sollte nur in geringer Menge aufgenommen werden. Menschen mit RDS, die keine Laktose vertragen, die in Milch und anderen Milchprodukten enthalten ist (die also laktoseintolerant sind), sollten Milchprodukte nur in Maßen verzehren.

Die Patienten können versuchen, ihre Aufnahme der oben genannten Nahrungsmittel der Reihe nach zu verringern und darauf zu achten, ob sich ihre Symptome ändern, oder sie können eine FODMAP-arme Ernährung ausprobieren, bei der alle diese Nahrungsmittel gleichzeitig eingeschränkt werden. Wenn bei Ernährungsumstellung die Symptome nachlassen, können die Betroffenen die eingeschränkten Nahrungsmittel schrittweise wieder einführen und ihre Symptome überwachen.

Eine fettarme Ernährung hilft bei manchen Menschen, insbesondere bei denen, deren Magen sich zu langsam oder zu schnell entleert.

Verstopfung kann oft durch Essen von mehr Ballaststoffen und durch das Trinken von mehr Wasser gelindert werden. Menschen mit Verstopfung können Nahrungsergänzungsmittel mit Flohsamenschalen mit 2 Gläsern Wasser einnehmen. Die Aufnahme von mehr Ballaststoffen mit der Nahrung kann zu mehr Flatulenz und Blähungen führen. Gelegentlich kann diese Flatulenz durch den Wechsel zu einem synthetischen Ballaststoffpräparat (wie Methylzellulose oder Psyllium) vermindert werden.