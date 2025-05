Subarachnoidalblutung (SAB)

Bei Personen mit einem Aneurysma wird eine Operation vorgenommen, bei der die Wände der instabilen Arterie abgedichtet oder verstärkt werden, um die Gefahr nachfolgender tödlicher Blutungen zu vermindern. Diese Verfahren sind schwierig und das Risiko für Tod ist hoch, egal welches Verfahren verwendet wird, insbesondere für Patienten in einem Stupor oder Koma.

Der beste Zeitpunkt für die Operation ist umstritten und muss im Einzelfall entschieden werden. Wenn der Patient geweckt werden kann, empfehlen die meisten Neurochirurgen eine Operation innerhalb von 24 Stunden nach Einsetzen der Symptome, bevor es zu einer Entwicklung von Vasospasmen und Hydrozephalus kommt. Wenn die Operation nicht so schnell durchgeführt werden kann, kann das Verfahren um 10 Tage verzögert werden, um die Risiken der Operation zu reduzieren, allerdings ist eine weitere Blutung dann wahrscheinlicher, da die Wartezeit länger ist.

Zur Behebung eines Aneurysmas wird einer der folgenden chirurgischen Eingriffe verwendet (sogenannte endovaskuläre Operation):

Endovaskuläres Coiling

Endovaskuläre Stent-Implantation

Häufig kommt das endovaskuläre Coiling zum Einsatz. Dazu wird eine Spirale in das Aneurysma eingesetzt. Ein Katheter wird in die Arterie, meist in der Leistengegend, eingeführt und bis zur betroffenen Arterie im Gehirn vorgeschoben. Ein Kontrastmittel wird gespritzt, damit das Aneurysma auf der Röntgenaufnahme sichtbar wird. Mithilfe des Katheters wird die Spirale dann in das Aneurysma eingesetzt. Daher muss der Schädel für diesen Eingriff nicht geöffnet werden. Weil sie den Blutfluss durch das Aneurysma verlangsamen, begünstigen die Coils die Bildung von Blutgerinnseln, die das Aneurysma abdichten und so eine Ruptur verhindern. Ein endovaskuläres Coiling kann oft zur gleichen Zeit wie die zerebrale Angiografie zur Diagnose des Aneurysmas durchgeführt werden. Die Spirale bleibt zeitlebens an Ort und Stelle.

Bei einer endovaskulären Stent-Implantation wird ein Drahtröhrchen (Stent) mithilfe eines Katheters über die Öffnung des Aneurysmas platziert. Der Stent leitet das Blut um das Aneurysma herum. Dadurch gelangt kein Blut in das Aneurysma, weswegen kein Risiko besteht, dass es rupturiert. Der Stent bleibt zeitlebens an Ort und Stelle.

Seltener wird ein Metallclip in das Aneurysma platziert. Dafür wird ein Schnitt in die Haut am Kopf gemacht und der Chirurg entfernt ein Stück des Schädels, um das Aneurysma einsehen zu können. Der Clip wird dann über die Öffnung des Aneurysmas platziert. Dieses Verfahren verhindert, dass Blut in das Aneurysma eindringt, und eliminiert die Gefahr einer Ruptur. Der Clip bleibt zeitlebens an Ort und Stelle. Wird ein Clip chirurgisch platziert, muss der Patient mehrere Nächte im Krankenhaus bleiben.

Die meisten Clips, die vor 15 bis 20 Jahren platziert wurden, werden von Magnetkräften beeinflusst und können bei einer Magnetresonanztomografie (MRT) verschoben werden. Personen, die solche Clips haben, sollten ihren Arzt informieren, wenn ein MRT in Erwägung gezogen wird. Neuere Clips werden von den magnetischen Kräften nicht beeinflusst.