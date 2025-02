Erkrankungen des kraniozervikalen Übergangs

Symptome können nach einer leichten Halsverletzung oder auch aus unersichtlichem Grund einsetzen.

Patienten mit einer Erkrankung des kraniozervikalen Übergangs haben gewöhnlich Nackenschmerzen, die oft mit Kopfschmerzen gepaart sind, die am Hinterkopf beginnen. Das Bewegen des Kopfes verursacht gewöhnlich Nackenschmerzen und macht die Kopfschmerzen schlimmer. Husten oder Bücken kann die Schmerzen auslösen. Die Nackenschmerzen können sich auf die Arme ausbreiten.

Wenn Druck auf das Rückenmark besteht, fühlen sich die Arme und/oder Beine möglicherweise schwach an und den Betroffenen fällt es schwer, sie zu bewegen. Die Betroffenen können möglicherweise nicht fühlen, wo sich ihre Gliedmaßen befinden (als „Positionssinn“ bezeichnet), oder können Vibrationen nicht spüren. Wenn sie ihren Hals nach vorn neigen, spüren sie möglicherweise einen elektrischen Schlag oder ein Kribbeln, der bzw. das ihren Rücken entlangläuft und oft bis in die Beine ausstrahlt (als Lhermitte-Zeichen bezeichnet). Gelegentlich sind die Hände und Füße der Betroffenen weniger empfindsam gegenüber Schmerzen und Temperaturen.

Abhängig von der spezifischen Erkrankung kann der Hals kurz sein, flügelförmige seitliche Halsfalten aufweisen oder in einer abnormalen Stellung verdreht sein. Die Bewegung des Kopfes kann eingeschränkt sein.

Der Druck auf das Gehirn oder die Hirnnerven (die das Gehirn direkt mit verschiedenen Bereichen des Kopfes, des Halses und Rumpfs verbinden) kann die Augenbewegungen beeinträchtigen. Die Betroffenen sehen möglicherweise Doppelbilder und können ihre Augen nicht in bestimmte Richtungen drehen oder die Augen bewegen sich unwillkürlich auf eine bestimmte Weise (Nystagmus). Die Betroffenen können heiser sein und Schwierigkeiten beim Schlucken haben. Die Sprache ist verwaschen. Es kann zu einem Koordinationsverlust kommen. Manche Betroffenen entwickeln Schlafapnoe. Bei dieser ernstzunehmenden Störung setzt die Atmung im Schlaf wiederholt aus, oft so lang, dass die Sauerstoffmenge im Blut zeitweilig absinkt und der Kohlendioxidspiegel ansteigt.

Die Veränderung der Kopfhaltung kann manchmal zu Druck auf Arterien führen, sodass die Blutzufuhr zum Kopf abgeschnitten ist. Dann können die Betroffenen ohnmächtig werden oder sich benommen, verwirrt oder schwach fühlen oder häufig ohne Vorwarnung stürzen. Sie können das Gefühl haben, dass sich alles dreht (Vertigo). Mitunter sind das Sehvermögen und die Augenbewegung betroffen.

Bei vielen Menschen mit der Chiari-Malformation kann sich eine Aushöhlung (eine sogenannte Syrinx) im Rückenmark bilden. Diese Menschen können die Fähigkeit verlieren, Schmerzen und Temperaturen am Hals, an den Oberarmen und an Teilen des Rückens zu spüren. Die Muskeln fühlen sich schwach an oder werden gelähmt, insbesondere in den Händen.