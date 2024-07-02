Die idiopathische Umwelt-Unverträglichkeit umfasst eine große Bandbreite periodisch auftretender Symptome, die durch geringe Konzentrationen identifizierbarer und nicht identifizierbarer Substanzen ausgelöst zu werden scheinen, die häufig in der Umwelt zu finden sind, oder manchmal durch elektromagnetische Felder.

Symptome umfassen möglicherweise schnelle Herzfrequenz, Schmerzen im Brustkorb, Schweißausbrüche, Kurzatmigkeit, Erschöpfung, Gesichtsröte und Schwindel.

Es können Untersuchungen zum Ausschluss allergischer Erkrankungen als Ursache der Symptome durchgeführt werden.

Die Behandlung kann auch eine Psychotherapie, das Vermeiden bestimmter Stoffe oder beides beinhalten.

Die idiopathische Umwelt-Unverträglichkeit ist allgemein als Entwicklung mehrerer Symptome definiert, die möglicherweise durch eine Belastung mit verschiedenen identifizierbaren oder nicht identifizierbaren Chemikalien (durch Einatmen, Berührung oder Aufnahme mit der Nahrung) oder mit elektromagnetischen Feldern entstehen. Dabei weisen die betroffenen Personen keine nachweisbaren Organfunktionsstörungen oder ähnliche körperliche Auffälligkeiten auf.

Die idiopathische Umwelt-Unverträglichkeit kommt bei Frauen häufiger vor als bei Männern. Darüber hinaus tritt bei 40 Prozent der Personen mit chronischem Erschöpfungssyndrom (auch als „Erkrankung mit systemischer Anstrengungsintoleranz“ [systemic exertion intolerance disease] oder myalgische Enzephalomyelitis bezeichnet) und bei 16 Prozent der Personen mit Fibromyalgie ebenfalls eine idiopathische Umweltunverträglichkeit auf.

Die Symptome treten nicht immer auf, nachdem eine Person einer Substanz ausgesetzt war, selbst wenn die Belastung höher ist als die, die zuvor Symptome zu verursachen schien. Bluttests weisen auch nicht immer auf eine Aktivierung des Immunsystems der Person hin. Daher gehen einige Ärzte davon aus, dass die idiopathische Umwelt-Unverträglichkeit eine psychologische Ursache hat, wahrscheinlich eine Art somatische Belastungsstörung oder eine Angststörung wie die Agoraphobie (Angst davor, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen) oder Panikattacken. Andere glauben, dass die Erkrankung eine Art allergische Reaktion sein könnte, da manche Menschen verschiedene Veränderungen im Immunsystem aufweisen, wenn dies auch selten ist. Diese Veränderungen weisen jedoch bei den von diesem Syndrom betroffenen Personen kein einheitliches Muster auf. Damit bleibt die Erkrankungsursache weiterhin unbekannt.

Symptome einer idiopathischen Umwelt-Unverträglichkeit Bei manchen Menschen mit idiopathischer Umwelt-Unverträglichkeit entwickeln sich Symptome, nachdem sie ein einziges Mal einer hohen Konzentration verschiedener giftiger Substanzen ausgesetzt waren. Die Betroffenen führen ihre Symptome eventuell darauf zurück, den Substanzen ausgesetzt gewesen zu sein, aber der Nachweis dafür bleibt meist aus. Zu den Symptomen zählen u. a. schnelle Herzfrequenz, Schmerzen im Brustkorb, Schweißausbrüche, Kurzatmigkeit, Ermüdung, Gesichtsröte, Schwindel, Übelkeit, Erstickungsgefühl, Zittern, Taubheitsgefühl, Husten, Heiserkeit und Konzentrationsschwäche. Häufig gemeldete Auslöser für eine idiopathische Umwelt-Unverträglichkeit sind unter anderem: Alkohol und Medikamente

Koffein und Nahrungsmittelzusätze

Ausdünstungen aus Teppichen und Möbeln

Kraftstoffdämpfe und Abgase

Malerbedarf

Parfums und parfümierte Produkte

Pestizide und Herbizide

Mobile Telekommunikationsgeräte

Diagnose einer idiopathischen Umwelt-Unverträglichkeit Ärzte vermuten eine idiopathische Umweltunverträglichkeit, wenn die Symptome der Person: immer wieder nach Belastung mit einer chemischen Substanz auftreten

nach einer Exposition gegenüber Konzentrationen auftreten, die weit unter dem vorherigen Toleranzbereich liegen oder die bei anderen Personen häufig keine Beschwerden verursachen

beim Verlassen der symptomauslösenden Umgebung verschwinden

sich als Reaktion auf viele verschiedene, chemisch nicht verwandte Substanzen einstellen Wenn die Symptome eines Betroffenen auf eine idiopathische Umwelt-Unverträglichkeit hindeuten, versuchen Ärzte, eine mögliche Ursache der Symptome zu finden, einschließlich anderer Erkrankungen. Zum Beispiel könnten die Symptome auf gebäudebedingte Erkrankungen, allergische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder psychologische Erkrankungen zurückzuführen sein. Abhängig von den Symptomen der betroffenen Person und den Befunden der körperlichen Untersuchung können zusätzliche Tests oder Beurteilungen hilfreich sein. Zum Beispiel können Blutuntersuchungen oder Pricktests der Haut durchgeführt werden, um allergische Erkrankungen zu diagnostizieren, oder falls eine Depression oder Angststörung in Frage kommt, kann eine Beurteilung durch einen Psychiater helfen.