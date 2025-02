Verletzungen durch Hochdruckinjektion

In die Vene verabreichte Antibiotika (intravenös)

Sofortiger operativer Eingriff

Der Arzt reinigt die Wunde zunächst vorsichtig und umwickelt den verletzten Körperteil locker mit einem sterilen Verband. Der verletzte Teil wird hochgelagert.

Patienten mit einer HDI-Verletzung erhalten intravenös Antibiotika, die zur Behandlung vieler Infektionen eingesetzt werden (Breitspektrumantibiotika), und bei Bedarf eine Tetanusimpfung. Bei Bedarf werden Schmerzmittel verabreicht.

Eine Operation zur Untersuchung und Beurteilung aller HDI-Verletzungen wird so schnell wie möglich durchgeführt. Die Operation wird in einem Operationssaal und unter Vollnarkose durchgeführt. Die Operation wird am besten von einem erfahrenen Chirurgen durchgeführt, der HDI-Verletzungen schon in der Vergangenheit behandelt hat. Der Chirurg entfernt abgestorbenes Gewebe und so viel wie möglich von der injizierten Substanz. Die Operationswunde wird in der Regel offen gelassen (nicht genäht) und kann verheilen, oder der Chirurg wartet noch mit dem Vernähen der Operationswunde.

Eine Amputation (von Fingern, Zehen oder Gliedmaßen) kann erforderlich sein.

Eine Schiene kann an die betroffene Gliedmaße angelegt werden, um eine Belastung der Wunde zu vermeiden, damit diese schneller ausheilen kann.

Krankengymnastik und Ergotherapie kann den Patienten dabei helfen, die Muskelfunktion zu erhalten. Manchmal ist eine zweite Operation notwendig, um die Funktion der Gliedmaße zu verbessern.