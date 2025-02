Wenn eine Person eine Verletzung durch einen Druckluftnagler hat, sollte eine Erste-Hilfe-Maßnahme durchgeführt und sofort ein Arzt aufgesucht werden, auch wenn die Verletzung unbedeutend erscheint. Erste-Hilfe-Maßnahmen bestehen darin, Druck auf die Wunde mit einem sauberen Tuch auszuüben, wenn die Wunde blutet und die verletzte Gliedmaße auf Herzhöhe zu lagern. Der Betroffene sollte nicht versuchen, den Nagel zu entfernen.

Ärzte klären Verletzungen durch Druckluftnagler wie folgt ab:

Feststellen (und Behandeln) von schweren Verletzungen

Stillen der Blutung, falls erforderlich

Überprüfen auf Schäden an Strukturen unter der durch den Druckluftnagler entstandenen Wunde

Der Nagel steckt normalerweise noch in der Wunde, wenn die Betroffenen in die Notaufnahme oder in die Arztpraxis kommen.

Wenn Wunden bluten, muss die Blutung vor der Untersuchung gestoppt werden. Der Arzt übt direkten Druck auf die Wunde aus und lagert den betroffenen Körperteil nach Möglichkeit höher. Adrenalinhaltige Anästhetika, die auf die Wunde aufgetragen werden, können ebenfalls helfen, Blutungen zu reduzieren. Ein Stauschlauch (Tourniquet) kann oberhalb der Wunde angebracht werden. Er kann die Untersuchung von Hand- und Fingerwunden erleichtern.

Der Arzt prüft gründlich, ob Strukturen unterhalb der Verletzung beschädigt sind, einschließlich Nerven, Sehnen, Blutgefäße, Gelenke und Knochen. Es werden auch Röntgenaufnahmen erstellt, um auf Knochenschäden zu untersuchen und die allgemeine Lage und Art des Nagels zu bestimmen. Die Art des Nagels wirkt sich darauf aus, auf welche Weise der Nagel entfernt wird. So sind Nägel mit Widerhaken schwieriger zu entfernen und werden daher im Operationssaal entfernt.

Röntgenaufnahmen können dem Arzt auch helfen, vorhandene Fremdkörper zu lokalisieren.

Eine Untersuchung durch einen Spezialisten kann erforderlich sein. Wenn beispielsweise das Auge verletzt ist, wird so schnell wie möglich ein Augenarzt konsultiert.