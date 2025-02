University of Mississippi Medical Center

Drexel University College of Medicine;

In vielen Berufen müssen Bewegungen häufig wiederholt werden, bei denen die Arbeiter einem Risiko für Überlastungsschäden ausgesetzt sind. Überlastungsschäden sind für viele arbeitsbedingte Verletzungen verantwortlich. Zu den Aufgaben, die zu Überlastungsschäden führen, gehören das Tippen am Computer, das Scannen von Lebensmitteln, das Hämmern von Nägeln, das Arbeiten an einem Fließband und die Verwendung eines Presshammers.

Da viele Tätigkeiten wiederholte Bewegungen beinhalten, sind arbeitsbedingte Überlastungsschäden häufig.

Arbeitsbedingte Überlastungsschäden werden nach Bedarf mit Schmerzmitteln und Physiotherapie behandelt.

Die meisten arbeitsbedingten Überlastungsschäden klingen mit Ruhe über einen Zeitraum von Wochen ab, manchmal ist jedoch eine Injektion eines Kortikosteroids oder einer Hyaluronsäure oder Operation erforderlich.

Andere Behandlungen können eingesetzt werden: Kortikosteroid- oder Hyaluronsäureinjektionen bei Sehnenentzündung, Drainage mit oder ohne Kortikosteroidinjektionen bei Schleimbeutelentzündung und eine Schiene oder ein Korsett für einen gequetschten Nerv.

Zu den Überlastungsschäden zählen Sehnenentzündung, Schleimbeutelentzündung und Nervenquetschung.

Eine Sehnenentzündung tritt auf, wenn die Anstrengung oder Überlastung eines Muskels kleine Risse in einer Sehne verursacht. Eine Sehnenentzündung entsteht, wenn eine Sehne schneller reißt, als der Körper sie reparieren kann und sich die Sehne entzündet. Eine berufsbedingte Tendinitis entwickelt sich häufig in Bizeps, Ellenbogen und Rotatorenmanschette.

Eine Schleimbeutelentzündung wird durch wiederholten Druck auf die Gelenkoberfläche verursacht, was zu einer Entzündung des Schleimbeutels führt. Schleimbeutel sind mit Flüssigkeit gefüllte Beutel, die es den Muskeln oder Sehnen ermöglichen, während der Bewegung reibungslos über den Knochen zu gleiten. Die arbeitsbedingte Schleimbeutelentzündung betrifft in der Regel Ellenbogen, Schulter, Hüftgelenk und Knie. Ursachen für eine Schleimbeutelentzündung sind unter anderem:

Ellenbogen: Der Ellenbogen ruht auf einer harten Oberfläche

Schulter: Arbeiten mit den Armen über Kopf

Hüftgelenk: Langes Sitzen auf einer harten Fläche

Knie: Knien

Eine Nervenquetschung kann auftreten, wenn ein Nerv durch einen engen Raum (Tunnel) verläuft. Durch die Quetschung funktioniert der Nerv nicht richtig. Arbeitsbedingte Verletzungen treten häufig am Handgelenk und am Ellenbogen auf. Beispiele sind das Karpaltunnelsyndrom (Handgelenk) und das Kubitaltunnelsyndrom (Ellbogen).

Symptome von Überlastungsschäden Eine Sehnenentzündung (Tendinitis) verursacht in der Regel Schmerzen, wenn die entzündeten Sehnen bewegt oder berührt werden. In schweren Fällen kann die Haut über den Sehnen warm und rot sein. Die Sehne kann anschwellen. Schleimbeutelentzündungen verursachen auch Schmerzen. Wenn das Gelenk bewegt wird, verschlimmern sich die Schmerzen. Die Flüssigkeit sammelt sich im Schleimbeutel an, wodurch sie anschwillt und schmerzhaft wird. Die Hautschicht über dem Schleimbeutel kann warm oder rot sein. Die Quetschung eines Nervs verursacht am häufigsten Schmerzen, Kribbeln, Taubheit und Brennen.

Diagnose von Überlastungsschäden Untersuchung durch den Arzt

Manchmal Messung der Nervenleitungsgeschwindigkeit oder Magnetresonanztomografie Die Diagnose eines Überlastungsschadens stützt sich hauptsächlich darauf, wo und durch welche Bewegungen Schmerzen auftreten. Eine bestimmte Erkrankung wird wie folgt vermutet: Sehnenentzündung: Wenn die Bewegung einer Sehne Schmerzen verursacht und wenn die Sehne beim Drücken (Palpieren) berührungsempfindlich ist

Schleimbeutelentzündung: Wenn der Bereich über dem Schleimbeutel geschwollen, gerötet oder warm ist oder wenn sich die Schmerzen durch Bewegungen, die einen Schleimbeutel betreffen, verschlimmern

Nervenquetschung: Wenn ein Arbeiter ungewöhnliche Empfindungen in Bereichen hat, die von bestimmten Nerven versorgt werden Der Arzt stellt auch detaillierte Fragen zur Arbeitsgeschichte des Patienten, um zu bestätigen, dass die Verletzung arbeitsbedingt ist, und um festzustellen, welche Art von wiederholter Bewegung die Symptome des Patienten verursacht hat. Manchmal sind jedoch Tests erforderlich. Manchmal werden Messungen der Nervenleitungsgeschwindigkeit durchgeführt, um zu bestätigen, dass ein Nerv zusammengedrückt ist. Wenn der Arzt vermutet, dass ein Tumor oder ein abnormes Knochenwachstum den Nerv quetscht, kann eine Magnetresonanztomografie (MRT) durchgeführt werden.

Vorbeugung von Überlastungsschäden Die folgenden Strategien können dabei helfen, arbeitsbedingte Überlastungsschäden zu verhindern: Gute Körperhaltung

Regelmäßige Pausen und Dehnübungen machen

Überstunden reduzieren oder abbauen

Stühle, die den Rücken stützen, verwenden

Kopfhörer für Telefongespräche verwenden

Bei Bedarf Fußstützen verwenden

Verstellbare Schreibtische und Computermonitore verwenden

Um die Belastung der Hände und Handgelenke zu verringern, Handwerkzeuge durch Elektrowerkzeuge ersetzen und Werkzeuge mit Griffe bereitstellen, die Vibrationen absorbieren Die Arbeitgeber sollten den Arbeitern diese vorbeugenden Maßnahmen in einer Schulung vorstellen und die nötigen Geräte zur Verfügung stellen, um Überlastungsschäden zu reduzieren. Eine ergonomische Analyse für Tätigkeiten, die zu diesen Verletzungen führen könnten, sollte durchgeführt und die Arbeitsplätze entsprechend den Empfehlungen angepasst werden. Die Arbeiter sollten ermutigt werden, die Symptome eines Problems umgehend einem Vorgesetzten zu melden.