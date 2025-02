Überblick über die Arbeits- und Umweltmedizin

University of Mississippi Medical Center

Bei der Arbeits- und Umweltmedizin (AUM) handelt es sich um die Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von Verletzungen, Krankheiten und Behinderungen, die mit der Arbeit und dem Arbeitsplatz Arbeitender oder mit der Umwelt der Gemeinschaft zusammenhängen. Die Förderung der allgemeinen Gesundheit und Sicherheit von Arbeitern am Arbeitsplatz, zu Hause und in der Gemeinde hilft den Arbeitern auch dabei, produktiver zu sein. Ärzte, die im Bereich AUM arbeiten, können auch Menschen betreuen, die Umweltverschmutzungen ausgesetzt sind, die nicht mit der Arbeit zusammenhängen (z. B. Bleivergiftung bei Kindern).

Für AUM zuständige Ärzte – sogenannte Betriebsärzte – fördern die körperliche und geistige Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter durch:

Einführung von Vorsorgemaßnahmen und Aufklärung (wie Gesundheits- und Wellnessprogramme)

Screening von Stellenbewerbern, ob sie in der Lage sind, die wichtigsten Stellenanforderungen zu erfüllen

Feststellen, ob eine Verletzung oder Krankheit arbeitsbedingt ist

Rasche Diagnose und Behandlung von Arbeits- und Umweltschäden und -krankheiten, vorzugsweise am Arbeitsplatz

Sicherstellung, dass Arbeiter, die verletzt oder krank waren, wieder sicher und effektiv arbeiten können, wenn sie zur Arbeit zurückkehren

Bestimmung des Ausmaßes der Behinderung und der Arbeitsfähigkeit eines Arbeiters nach einer schweren Verletzung oder langen Erkrankung

Beurteilung der Sicherheit am Arbeitsplatz in Bezug auf Gefahren und Ergonomie

Gestaltung und Organisation eines Arbeitsplatzes, um den Menschen dabei zu helfen, so effizient und sicher wie möglich am Arbeitsplatz und mit der Ausrüstung zu arbeiten

Empfehlung von Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer (z. B. Richtlinien, wann persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist)

Daher profitieren sowohl Arbeiter als auch Arbeitgeber von den Vorteilen der AUM.

Die häufigsten Erkrankungen und Verletzungen, die von Betriebsärzten am Arbeitsplatz behandelt werden, sind:

Manchmal wird eine Verletzung (z. B. ein Überlastungsschaden) durch eine Kombination von Aktivitäten bei der Arbeit und außerhalb der Arbeit verursacht.

Manchmal verursachen Krankheiten, die durch Substanzen in der Umwelt verursacht werden, Symptome, die auch bei vielen anderen Krankheiten häufig auftreten. Zum Beispiel kann der Kontakt mit Kohlenmonoxid Symptome verursachen, die denen einer Virusinfektion ähneln, wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen.

Die Aufgabe der US-Bundesbehörde für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) ist es, sicherzustellen, dass die Arbeiter sichere und gesunde Arbeitsbedingungen vorfinden. Dazu hat die OSHA Standards aufgestellt und bietet Schulungen, Aufklärung und Hilfe an. Die Arbeitgeber müssen alle geltenden OSHA-Standards einhalten, einschließlich der Ausräumung aller ernstzunehmenden Gefahren am Arbeitsplatz. Alle Arbeitgeber sind außerdem verpflichtet, die OSHA über arbeitsbedingte Todesfälle, Krankenhausaufenthalte, Amputationen und den Verlust eines Auges zu informieren.

Untersuchung von Arbeitenden Wenn ein Arbeiter verletzt ist oder krank wird, versuchen Betriebsärzte festzustellen, ob die Verletzung oder Krankheit arbeitsbedingt oder umweltbedingt ist. Daher stellen Ärzte dem Arbeitenden Fragen, um herauszufinden, was zu dem Problem geführt hat, wie z. B.: Wo die Verletzung oder mögliche Exposition aufgetreten ist

Was der Arbeiter gemacht hat, als es zur Verletzung oder Exposition kam Der Verdacht auf eine arbeitsbedingte Ursache besteht, wenn beispielsweise plötzlich eine unerwartete Erkrankung auftritt, die keine andere eindeutige, nicht auf die Arbeit bezogene Ursache hat. Ärzte können auch eine arbeitsbedingte Ursache vermuten, wenn eine Gruppe von Arbeitern ähnliche Probleme entwickelt. In diesem Fall fragt der Arzt auch den Vorgesetzten, ob andere Arbeiter ähnliche Symptome haben. Wenn beispielsweise mehrere Arbeiter aus demselben Gebäude über Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen klagen, könnten sie Kohlenmonoxid ausgesetzt sein. Die Ärzte können Arbeiter mit ähnlichen Symptomen oder ohne Symptome fragen, die aber im gleichen Bereich arbeiten wie der Arbeiter, der untersucht wird, sowie die ganze Arbeitsgemeinschaft nach vorhandenen Symptomen. Diese Informationen können Ärzten helfen, festzustellen, welche Chemikalien oder andere Expositionen Symptome bei Arbeitern und anderen Personen hervorrufen, die ähnliche Expositionen haben oder möglicherweise gehabt hatten. Diese Informationen können dem Arzt helfen, festzustellen, ob die Krankheit arbeitsbedingt ist oder nicht.

Beurteilung der Sicherheit am Arbeitsplatz Wenn die Verletzung oder Krankheit arbeitsbedingt ist, beurteilen die Betriebsärzte die Bedingungen, die zu der Verletzung oder Erkrankung geführt haben. Sie beurteilen die Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz. Sie können Empfehlungen abgeben, wie Verletzungen oder Krankheiten in der Zukunft vorgebeugt werden kann. Der Arzt sucht nach einer oder mehreren dieser Gefahrenherde: Luftverunreinigungen (wie z. B. Stäube und Dämpfe)

Chemische Gefahren (wie z. B. Asbest, Emissionen von Diesel- oder Benzinmotoren, Formaldehyd und Blei)

Biologische Gefahren (wie z. B. Bakterien oder Viren)

Physikalische Gefahren (wie z. B. Strahlung, extreme Temperaturen, Lärm und Vibrationen)

Ergonomische Gefahren (wie z. B. Heben, Greifen und wiederholte Bewegungen) Die Ärzte sprechen dann mit dem Arbeitgeber über Möglichkeiten, potenzielle Risiken für Arbeitnehmer zu reduzieren. Der effektivste Weg, das Risiko zu senken, besteht darin, die Gefahr am Arbeitsplatz vollständig zu beseitigen. Wenn eine Beseitigung nicht möglich ist, kann die Gefahr durch eine Änderung der Arbeitsbedingung reduziert werden. Beispielsweise kann ein altes Gerät durch ein neueres Gerät mit zusätzlichen Schutzvorrichtungen ersetzt werden. Andere weniger wirksame Strategien sind, Arbeiter von einem Arbeitsvorgang oder einer Maschine fernzuhalten, und die Art und Weise zu ändern, wie Arbeiter mit der Gefahr umgehen, entweder, indem sie besser geschult und in den Verfahren unterwiesen werden, oder indem die Zeit, die sie der Gefahr ausgesetzt ist, insgesamt beschränkt wird. Die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) ist die am wenigsten wirksame Methode, um das Risiko zu verringern, zum Teil, weil die PSA dafür dicht sitzen und passen muss und die Arbeiter sie konsequent nutzen müssen.

Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit Betriebsärzte werden häufig gebeten, eine Arbeitsunfähigkeit bei einem Arbeiter zu beurteilen. In den USA haben verschiedene Organisationen (wie das Social Security Disability System, das Civil Service Retirement, staatliche Arbeitnehmerentschädigungsprogramme sowie das staatliche und das Railroad Retirement Board) Vorschriften, die festlegen, ab wann ein Arbeiter arbeitsunfähig ist und ob der arbeitsunfähige Arbeiter Leistungen wegen seiner Arbeitsunfähigkeit erhalten sollte. Während dieser Beurteilungen untersuchen die Betriebsärzte Folgendes: Welche Organe beeinträchtigt sind

Wie schwer und lange die Beeinträchtigung bereits andauert

Ob die Funktion eines Körperteil beeinträchtigt ist

Ob der Arbeiter aufgrund einer Beeinträchtigung behindert ist (unfähig, Aktivitäten auszuführen, einschließlich Aktivitäten, die für die Arbeit erforderlich sind)

Tests Wenn die Verletzung durch Kontakt mit einer Substanz am Arbeitsplatz verursacht wurde, werden Tests durchgeführt, um zu messen, wie viel der Substanz Arbeiter regelmäßig und/oder nach einem Vorfall ausgesetzt sind (z. B. unbeabsichtigte Freisetzung einer Substanz). Die Arbeiter können untersucht werden, um festzustellen, ob eine Exposition am Arbeitsplatz ein Organ (wie die Lunge) geschädigt hat. Regierungsbehörden (wie die Occupational Safety and Health Administration [OSHA] oder das nationale Institut für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz [National Institute for Occupational Safety & Health, NIOSH]) können den Arbeitsplatz inspizieren, wenn Arbeiter über gefährliche Zustände oder Verletzungen oder Krankheiten berichten. Es können auch Tests durchgeführt werden, um festzustellen, wie viel von einer Substanz Personen in der Arbeitsgemeinschaft nach einer unbeabsichtigten Freisetzung ausgesetzt sind.

Behandlung und Rückkehr zur Arbeit Die Behandlung von Krankheiten und Verletzungen, die am Arbeitsplatz auftreten, erfolgt auf die gleiche Weise wie außerhalb des Arbeitsplatzes. Ein wichtiges Ziel der Betriebsärzte ist es, die Arbeiter wieder an den Arbeitsplatz zu bringen, sobald dies sicher ist. Eine frühe Rückkehr zur Arbeit kann die Anzahl der versäumten Arbeitstage und das Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit langfristig verringern. Können Arbeiter mit einer Verletzung oder Krankheit nicht an ihren früheren Arbeitsplatz zurückkehren, kann ihnen eine Wiedereingliederungsmaßnahme zugewiesen werden (bzw. Wiedereingliederungsplan oder betriebliche Wiedereingliederung). So können Betriebsärzte beispielsweise empfehlen, dass Bewegungen wie Schieben, Ziehen, Heben, Sitzen und Stehen nur beschränkt ausgeführt werden dürfen.

Untersuchung durch den Betriebsarzt vor Arbeitsaufnahme Betriebsärzte prüfen Stellenbewerber, um festzustellen, ob sie die Aufgaben der Stelle, für die sie sich bewerben, sicher erfüllen können. Betriebsärzte beurteilen Faktoren wie die vorbestehenden chronischen Erkrankungen oder Leiden eines Antragstellers, die Einnahme von Medikamenten, die eine Beeinträchtigung verursachen könnten, Substanzmissbrauch (häufig mit Drogentests) und die Ergebnisse einer körperlichen Untersuchung.

Untersuchung und Kontrolle von Arbeitern durch den Betriebsarzt Betriebsärzte bieten medizinische Vorsorgeuntersuchungen und -kontrollen von Arbeitern an Arbeitsplätzen mit möglichen Gefahrenstoffen. In den USA gibt die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Standards für solche Untersuchungen und Kontrollen heraus. Bei der medizinischen Vorsorgeuntersuchung handelt es sich um eine einmalige Beurteilung, die in der Regel vor der Einstellung des Arbeitnehmers durchgeführt wird. Die Vorsorge wird durchgeführt, um Erkrankungen oder Funktionsstörungen festzustellen, bevor eine Person sich medizinisch versorgen lässt. Beispielsweise können Ärzte Patienten untersuchen, die ein hohes Risiko für bestimmte Erkrankungen aufweisen. Die Gesundheitskontrolle umfasst regelmäßige Beurteilungen eines oder mehrerer Arbeiter im Laufe der Zeit, um deren Risiken zu überwachen, wenn sie potenziellen Gefahren am Arbeitsplatz ausgesetzt sind, die spezifische vorbeugende Maßnahmen erfordern. Abhängig von der betroffenen Substanz können Vorsorge-, Kontrolluntersuchungen oder beides durchgeführt werden.