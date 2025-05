Geschlechtsidentität

Biologisches Geschlecht bezieht sich auf biologische Merkmale (wie Genitalien, Chromosomen und Hormone), die zur Kategorisierung von männlichem oder weiblichem Geschlecht herangezogen werden. (In seltenen Fällen werden Menschen mit uneindeutigen Geschlechtsorganen geboren, die sowohl männliche als auch weibliche Merkmale umfassen, was Intergeschlechtlichkeit genannt wird.) Wenn eine Person Transgender ist, bezieht sich der Satz: „sex assigned at birth“ auf das von ihr bei Geburt festgestellte Geschlecht; dies kann ein bei Geburt festgestelltes männliches Geschlecht (assigned male at birth, AMAB) oder ein bei Geburt festgestelltes weibliches Geschlecht (assigned female at birth, AFAB) sein.