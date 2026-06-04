Wissenswertes zu Mukoviszidose für Patienten und Eltern

Wenn Einzelpersonen und Familien darüber nachdenken, Kinder zu bekommen, denken Sie oft auch an genetische Erkrankungen, die sie ihrem Kind weitergeben könnten. Mukoviszidose ist eine Erkrankung, die viele schwangere Frauen, solche, die eine Schwangerschaft in Erwägung ziehen und deren Partner im Hinterkopf haben.

Mukoviszidose (zystische Fibrose) ist eine Erbkrankheit, bei der bestimmte Körperdrüsen abnorm dickflüssige Sekrete produzieren, die verschiedene Gewebe und Organe, vor allem die Lunge und die Verdauungsorgane, schädigen. Typische Symptome sind u. a. Husten, Keuchatmung und häufige Infektionen der Atemwege während des gesamten Lebens sowie Blähbauch, weicher Stuhl und eine mangelhafte Gewichtszunahme.

In den Vereinigten Staaten leben etwa 40.000 Menschen mit Mukoviszidose, und weltweit sind etwa 105.000 Menschen mit Mukoviszidose diagnostiziert. Bei Personen mit Mukoviszidose oder Personen, die sich fragen, ob sie Träger sind oder jemanden mit der Krankheit unterstützen möchten, kann es zu vielen Fragen und Unsicherheiten kommen. Lasst uns näher betrachten, was Patienten und Eltern über Mukoviszidose wissen sollten.

Mukoviszidose ist genetisch bedingt

Mukoviszidose wird innerhalb von Familien von Generation zu Generation weitergegeben. Mukoviszidose entwickelt sich, wenn ein Baby zwei schadhafte Kopien (Varianten) eines bestimmten Gens erbt – jeweils eine Kopie von jedem Elternteil. Personen, die nur eine schadhafte Kopie dieses Gens haben, werden Träger genannt. Träger haben in der Regel keine Mukoviszidose-Symptome.

Für Familien, die eine Schwangerschaft planen, können Ärzte Bluttests durchführen, um festzustellen, ob eine der beiden Personen ein Träger ist. Sofern nicht beide möglichen Elternteile mindestens eine solche Variante aufweisen, werden ihre Kinder nicht an Mukoviszidose erkranken. Wenn beide Eltern das Mukoviszidose-Gen haben, hat ihr Baby eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass bei ihm eine Mukoviszidose entsteht, und eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, dass es Träger der Krankheit wird.

Mukoviszidose wird durch Mutationen in einem bestimmten Gen verursacht

Es gibt eine Reihe von Varianten des Mukoviszidose-Transmembran-Leitfähigkeitsregulator -Gens (CFTR). Die häufigste Variante ist die sogenannte F508del-Variante. Unterschiedliche Varianten haben unterschiedliche Schweregrade, und die Ärzte können abhängig von der jeweiligen Variante Behandlungen und Ansätze gezielt angehen.

Alle Kinder in den Vereinigten Staaten – und viele Eltern – werden auf Mukoviszidose hin untersucht

Heute entscheiden sich viele Familien, die eine Schwangerschaft planen, für eine Vorsorgeuntersuchung auf Mukoviszidose, insbesondere wenn die Krankheit in der Familie liegt. Für Personen, die untersucht werden, ist es wichtig zu verstehen, was die Ergebnisse bedeuten und wie sie sich auf die Familienplanung auswirken. Wenn festgestellt wird, dass eine Person Träger ist, dann ist der nächste wichtige Schritt ein Gespräch mit einem Genberater.

Zusätzlich zum Screening der werdenden Eltern werden alle Neugeborenen in den USA einem Neugeborenen-Screening unterzogen. Beim Neugeborenen-Screening wird durch einen kleinen Piks in die Ferse des Neugeborenen kurz nach der Geburt Blut abgenommen und das Blut des Neugeborenen auf Mukoviszidose hin untersucht. Heutzutage erhalten wir den überaus größten Teil der neuen Diagnosen von genetischen und metabolischen Erkrankungen durch derartige universelle Screening-Verfahren. Alle Neugeborenen mit einem positiven Screening werden im Anschluss noch Schweißtests und genetischen (DNS-)Tests unterzogen, um die Diagnose zu bestätigen.

Mukoviszidose-Behandlungen haben sich in den letzten Jahren erheblich verbessert

Mukoviszidose ist nicht heilbar. In letzter Zeit haben die Fortschritte bei Behandlungen die Behandlungsergebnisse bei Kindern und Erwachsenen mit Mukoviszidose jedoch erheblich verbessert. CFTR-Modulatoren sind oral einzunehmende Medikamente, die langfristig anzuwenden sind, um die Funktion des durch Varianten des CFTR-Gens produzierten defekten Proteins zu verbessern. Die Gesamtaussichten für Personen, die heute mit Mukoviszidose geboren wurden, sind heute besser als noch vor einem Jahrzehnt.

Die Behandlung der Mukoviszidose stützt sich auf eine multidisziplinäre Versorgung. Diese gewährleistet, dass alle Symptome und Aspekte der Erkrankung behandelt werden. Eine Person mit Mukoviszidose arbeitet in aller Wahrscheinlichkeit mit Pulmonologen (Ärzten, die auf die Behandlung von Lungenerkrankungen spezialisiert sind), Ernährungsberatern, Physio- oder Atemtherapeuten, Sozialarbeitern und anderen medizinischen Fachkräften zusammen. Manche werden auch einen Gastroenterologen und Endokrinologen aufsuchen.

Da Mukoviszidose so viele Organsysteme im Körper betrifft, ist die Behandlung komplex, aber beherrschbar. Mit dem richtigen Team und dem richtigen Behandlungsansatz können Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Mukoviszidose ein lohnendes und produktives Leben führen.