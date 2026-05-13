Immer mehr Forschungsarbeit weist auf einen Zusammenhang zwischen Hörverlust und Demenz im späteren Leben hin. Dieser Zusammenhang lässt bei Personen mit Hörverlust eine offensichtliche Frage aufkommen: „Werde ich Demenz bekommen?“

Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Nur weil es zu einem Hörverlust kommt, muss das nicht heißen, dass auch eine Demenz auftreten wird. Es ist allerdings wichtig, mehr über den Zusammenhang und die Ursachen von Hörverlust herauszufinden.

Im Folgenden werden die bisherigen Kenntnisse über den Zusammenhang von Hörverlust und Demenz sowie einige praktische Schritte beschrieben, die unabhängig vom Alter zum Gehörschutz und zur Verringerung des Risikos von Hörverlust umgesetzt werden können.

Was sagt die Forschung über Hörverlust und Demenz?

Hörverlust und Demenz treten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei älteren Personen auf. Daher ergibt es Sinn, dass die Forscher mehr ältere Erwachsene mit Hörverlust und Demenz sehen. Die Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass der Zusammenhang in der alternden Bevölkerung stärker ist, als der reine Zufall vermuten lässt.

Es sollte jedoch angemerkt werden, dass dieser Zusammenhang nicht unbedingt bedeutet, dass Hörverlust Demenz verursacht. Die Forscher stellen jedoch fest, dass Demenz, die bereits vorliegt oder sich bereits entwickelt, durch einen Hörverlust schneller voranzuschreiten scheint.

Der Grund dafür ist ihrer Meinung nach folgender: Hörverlust, vor allem hochgradiger Hörverlust, kann dazu führen, dass Betroffen zurückgezogener werden und sich sozial isolieren. Diese Isolation kann das Risiko, an Demenz zu erkranken, erhöhen. Ein Sehverlust hat sogar einen ähnlichen Zusammenhang mit Demenz, was darauf hindeutet, dass eine Veränderung eines Sinnes generell zu einer Verhaltensänderung führen und Demenz schneller voranschreiten lassen kann.

Weitere Studien ergaben, dass eine Behandlung des Hörverlusts das Fortschreiten der Demenz verlangsamen kann. All diese Forschungsarbeit ist ein starkes Argument für den Gehörschutz und für Maßnahmen, einen eventuellen Hörverlust zu behandeln.

Was verursacht Hörverlust?

Hörverlust lässt sich in zwei allgemeine Kategorien einteilen: Schallleitungsschwerhörigkeit und Schallempfindungsschwerhörigkeit. Man spricht von Schallleitungsschwerhörigkeit, wenn der Schall daran gehindert wird, die sensorischen Strukturen des Innenohrs zu erreichen, wie durch Ohrschmalz oder Flüssigkeit.

Bei Schallempfindungsschwerhörigkeit erreicht der Schall das Innenohr, kann aber nicht erfolgreich in Nervenimpulse umgewandelt werden. Die Schallleitungsschwerhörigkeit kann oft behandelt werden, indem man das, was den Schall aufhält, entfernt. Eine Schallempfindungsschwerhörigkeit kann dahingegen in der Regel nicht rückgängig gemacht werden. Lärm und Altern sind häufige Ursachen für eine Schallempfindungsschwerhörigkeit.

Wie weiß man, dass man an Hörverlust leidet?

Es gibt bestimmte Arten von Hörverlust, die unmittelbar ein Grund zur Besorgnis sind. Bei Hörverlust in nur einem Ohr oder Hörverlust, der mit neurologischen Anomalien wie Taubheit, Gleichgewichtsverlust oder Schwierigkeiten beim Kauen oder Sprechen einhergeht, muss umgehend der Arzt aufgesucht werden.

Bei Hörverlust, der allmählich auftritt, fällt es vielen schwer, sich einzugestehen, dass ein Hörverlust vorliegt. Die erste Reaktion ist oft: „Die anderen müssen lauter sprechen“. Zuerst werden oft Hörschwierigkeiten bemerkt, wenn man versucht, einem Gespräch in einer geräuschvollen Umgebung zu folgen.

Vermutet man einen Hörverlust, ist es ratsam, den Hausarzt, einen Hörakustiker oder einen Hals-Nasen-Ohren(HNO)-Arzt aufzusuchen. Diese Fachkräfte führen wahrscheinlich einen Hörtest durch, um den Ausgangsbereich der Hörschwelle zu ermitteln.

Wie kann man Hörverlust behandeln?

Viele Hörverlustursachen können nicht geheilt werden und die Behandlung besteht darin, den Hörverlust mit Hörgeräten und verschiedenen anderen Hilfsstrategien und -technologien auszugleichen. Hörgeräte sind für viele Menschen eine lebensverändernde Lösung und die Modelle, die man ohne Rezept erhalten kann, können eine großartige Option sein. Es gibt viele beeindruckende Fortschritte in der Hörgerätetechnik. Neuere Modelle sind unauffälliger und einige enthalten nun KI-Technologie, um Hintergrundgeräusche zu reduzieren.

Man kann jederzeit und unabhängig vom Alter Verhaltensweisen, die zu Hörverlust führen, ablegen und den Schutz des Gehörs ernst nehmen. Das bedeutet, bei lauten Ereignissen oder im Arbeitsumfeld Ohrstöpsel tragen. Oder auch die Lautstärke von Kopfhörern in einem sicheren Bereich halten.

Kopfhörer können auch beim Gehörschutz nützlich sein. Einige Modelle haben nützliche Funktionen zur Geräuschunterdrückung. In manchen Fällen kann man diese Modelle ähnlich wie Hörgeräte verwenden, um Geräusche lauter zu hören. Mit anderen Modellen kann man, wenn sie mit einer App verbunden sind, sogar Hörtests durchführen.

Wie sollte man den Zusammenhang zwischen Hörverlust und Demenz bei seinem Arzt ansprechen?

Obwohl die Forschung auf einen Zusammenhang zwischen Hörverlust und Demenz hinweist, sind beide verschiedene Erkrankungen, die ihre eigene Behandlung und Herangehensweise erfordern. Ein Hörakustiker kann einen Hörverlust zwar behandeln, aber ein Abbau der kognitiven Fähigkeiten erfordert einen Neurologen für eine vollständige Untersuchung.

Die Behandlung von Hörverlust kann die Beziehung zu Angehörigen und die aktuelle und zukünftige Lebensqualität verbessern. Es ist ein wichtiger Schritt für den allgemeinen Gesundheitszustand.