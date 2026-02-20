Sicherheit während Winterstürmen und Gefahren durch kaltes Wetter

Winterstürme können extreme Kälte, Eis, Schnee und Stromausfälle mit sich bringen, die zu ernsthaften Gesundheits- und Sicherheitsrisiken führen. Laut Experten für Notfallvorsorge sind Verletzungen und Todesfälle bei Winterwetter oft durch richtige Planung und Achtsamkeit vermeidbar.

Wenn ein Wintersturm vorhergesagt wird, können rechtzeitige Vorbereitungen und Kenntnisse der Risiken, die mit kaltem Wetter einhergehen, einen entscheidenden Unterschied machen. Ready.gov und Experten für öffentliche Gesundheit empfehlen, informiert zu bleiben, Reisen einzuschränken und Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit und Sicherheit zu treffen.

Im Folgenden sind einige der Risiken von Winterstürmen und der bewährten Maßnahmen, um sich und andere zu schützen, genauer beschrieben.

Unterkühlung, Erfrierungen und Kälteeinwirkung

Bei Kälteeinwirkung verliert der Körper schneller Wärme, als er sie produzieren kann. Längere Exposition gegenüber tiefen Temperaturen – insbesondere bei Wind, nasser Kleidung oder unzureichendem Obdach – kann zu Unterkühlung oder Erfrierungen führen.

Eine Unterkühlung (Hypothermie) tritt auf, wenn die Körperkerntemperatur auf unter 35 °C abfällt. Zu den frühen Symptomen zählen Zittern, Verwirrtheit, undeutliches Sprechen, Ungeschicklichkeit und Müdigkeit. Eine Unterkühlung ist lebensbedrohlich und muss sofort ärztlich behandelt werden.

Zu einer Erfrierung kommt es, wenn die Haut und das darunter liegende Gewebe einfrieren. Am häufigsten davon betroffen sind Finger, Zehen, Ohren und Nase. Die Haut kann gefühllos, weiß, geschwollen, mit Blasen bedeckt oder schwarz und ledrig werden. Reiben Sie erfrorene Körperbereiche nicht, da dies die Haut und anderes Gewebe schädigen könnte. Am besten ist es, von Erfrierungen betroffene Stellen in warmem Wasser aufzuwärmen.

Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos:

Mehrere Kleidungsschichten anziehen, einschließlich Hüten und Handschuhen.

Kleidung trocken halten und nasse Kleidung sofort wechseln.

Zeit im Freien bei extremer Kälte beschränken.

Nach älteren Erwachsenen, Kindern und allen ohne ausreichende Heizquelle sehen.

Bei Verdacht auf Unterkühlung oder Erfrierungen sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

Kohlenmonoxidvergiftung

Stromausfälle während Winterstürmen erhöhen das Risiko einer Kohlenmonoxid- bzw. CO-Vergiftung, wobei es sich um einen ernsten und möglicherweise tödlichen Zustand handelt. Kohlenmonoxid ist ein farbloses, geruchloses Gas, das durch das Verbrennen von Brennstoffen erzeugt wird. Bei unzureichender Belüftung können Kraftfahrzeuge, Stubenöfen, Feuerstellen, Heißwasserbereiter, Gasbrenner, Kerosinheizgeräte, Kochherde sowie Holzöfen und Kohlebrikettöfen eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen. Wenn das Auspuffrohr eines laufenden Fahrzeugs beispielsweise durch Schnee oder etwas anderes verstopft ist, kann die Kohlenmonoxidkonzentration im Innern des Fahrzeugs rasch ansteigen.

Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Schwäche, Übelkeit, Verwirrtheit und Bewusstseinsverlust umfassen.

Um einer Kohlenmonoxidvergiftung vorzubeugen, sollten Belüftungsöffnungen und Kamine frei von Schnee, Rückständen und Ablagerungen gehalten werden. Installieren Sie batteriebetriebene oder durch Batterien abgesicherte Kohlenmonoxiddetektoren in Ihrer Wohnung. Begeben Sie sich bei Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung sofort an die frische Luft und suchen Sie die Notaufnahme auf.

Überanstrengung beim Schneeschaufeln

Schneeschaufeln ist eine häufige Ursache für winterbedingte Verletzungen und medizinische Notfälle. Die Kombination aus tiefen Temperaturen und körperlicher Anstrengung erhöht die Belastung des Herzens, insbesondere bei Menschen mit zugrunde liegenden Herzerkrankungen oder Risikofaktoren. Die Überanstrengung beim Schneeschaufeln kann einen Herzinfarkt, Brustschmerzen, Kurzatmigkeit sowie Muskel- und Rückenverletzungen auslösen.

Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos:

Teilen Sie Ihre Kräfte ein und machen Sie häufig Pausen.

Schieben Sie den Schnee nach Möglichkeit vor sich hin, anstatt ihn zu heben.

Verwenden Sie eine kleinere Schaufel.

Hören Sie sofort auf, wenn Sie Brustschmerzen, Schwindel oder Kurzatmigkeit verspüren.

Menschen, die an einer Herzerkrankung leiden oder anstrengende Aktivitäten nicht gewohnt sind, sollten andere um Hilfe bitten oder einen Schneeräumungsdienst in Anspruch nehmen.

Wasservorrat für den Notfall und das Risiko des Ertrinkens

Wenn Sie vor einem Wintersturm die Badewanne mit Wasser füllen, haben Sie einen Wasservorrat für den Notfall, falls es zu einem Stromausfall oder eingefrorenen Leitungen kommt. Diese Vorsichtsmaßnahme muss jedoch mit wichtigen Sicherheitsüberlegungen einhergehen. Eine mit Wasser gefüllte Badewanne stellt ein Ertrinkungsrisiko dar, insbesondere für Kleinkinder, Haustiere oder Personen mit eingeschränkter Mobilität oder kognitiven Beeinträchtigungen. Säuglinge und Kleinkinder können bereits ertrinken, wenn das Wasser nur wenige Zentimeter tief ist; deshalb können auch mit Wasser gefüllte Behälter gefährlich sein.

Lassen Sie Säuglinge und Kinder um stehendes Wasser niemals unbeaufsichtigt und schließen oder verriegeln Sie die Badezimmertüren. Lassen Sie das Wasser auf der Badewanne abfließen, sobald es nicht mehr für einen Notfall benötigt wird. Selbst kleine Wassermengen können gefährlich sein, wenn die Beaufsichtigung ausbleibt.

Unfälle mit Schlitten, Fahrzeugen und bei anderen Freizeitbeschäftigungen

Schnee und Eis erhöhen das Verletzungsrisiko durch Unfälle mit Schlitten, Schneemobilen, ATVs und Kraftfahrzeugen. Kollisionen und Stürze können zu Kopfverletzungen, Wirbelsäulenverletzungen und inneren Verletzungen führen. Ein hohes Unfallrisiko entsteht beim Schlittenfahren in der Nähe von Straßen, Bäumen oder Zäunen, beim Fahren ohne Helm oder Schutzausrüstung, wenn keine Sicherheitsgurte angelegt werden oder bei zu schnellem Fahren bei Eisglätte.

Es ist sehr wichtig, beim Schlittenfahren, Skifahren oder beim Fahren von Schneemobilen oder ATVs einen Helm zu tragen. Wählen Sie zum Schlittenfahren zudem speziell dafür vorgesehene Bereiche abseits von verkehrsreichen Straßen und Hindernissen wie Bäumen. Fahren Sie langsam, halten Sie einen erhöhten Sicherheitsabstand ein und vermeiden Sie unnötige Fahrten. Und verzichten Sie immer auf Alkohol, bevor Sie Freizeitaktivitäten im Winter ausüben.

Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen können auch bei leichten Symptomen ernst sein – lassen Sie sich nach starken Zusammenstößen von einer medizinischen Fachkraft beurteilen.

Ausrutscher und Stürze auf Eis

Vereiste Gehsteige, Einfahrten und Treppen erhöhen das Risiko für Ausrutscher und Stürze erheblich, insbesondere bei älteren Erwachsenen. Stürze können zu Gehirnerschütterungen, Knochenbrüchen und Hüftverletzungen führen, die langfristige Folgen haben können.

Tipps zur Vorbeugung:

Tragen Sie Schuhe oder Stiefel mit guten Sohlen.

Halten Sie sich an Geländern fest und gehen Sie auf vereisten Oberflächen vorsichtig.

Streuen Sie Salz oder Sand auf Gehwege.

Raten Sie älteren Erwachsenen, bei Eisglätte nach Möglichkeit drinnen zu bleiben.

Suchen Sie nach einem Sturz ärztliche Hilfe auf, wenn Sie mit dem Kopf aufgeschlagen sind, starke Schmerzen haben, verwirrt sind oder Probleme beim Gehen haben.

Bei Stürmen in Sicherheit bleiben

Winterstürme bringen einzigartige Gefahren mit sich, die über tiefe Temperaturen hinausgehen. Wenn Sie die Risiken kennen – und einfache Vorsorgemaßnahmen ergreifen –, können Sie sich, Ihre Angehörigen und Ihre Gemeinschaft besser schützen.

Bleiben Sie informiert durch Wetterwarnungen, bereiten Sie Ihre Wohnung vor und richten Sie Notvorräte ein und räumen Sie Ihrer Sicherheit während und nach dem Sturm Priorität ein. Nehmen Sie im Zweifelsfall ärztliche Hilfe in Anspruch – eine frühzeitige Behandlung kann lebensrettend sein und schwerwiegende Komplikationen verhindern.

Wenn Sie sich bereits heute vorbereiten, kann dies entscheidend zu Ihrer Sicherheit beitragen, sobald das Winterwetter Einzug hält.