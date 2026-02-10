Händewaschen! Wissenswertes zum Norovirus für Patienten und Eltern

Wir alle fürchten uns davor, vor allem zu dieser Jahreszeit: Sie oder ein Familienmitglied hatten möglicherweise Kontakt mit dem Virus eines „Magen-Darm-Infekts“. Vielleicht erhalten Sie diesbezüglich eine Benachrichtigung der Schule oder Kita oder ein Kollege oder ein Freund, bei dem Sie gerade zu Besuch waren, gibt Ihnen über seine Erkrankung Bescheid.

In diesen Fällen könnte sich „Magen-Darm-Infekt“ auf eine Vielzahl von Magenbeschwerden oder Gastroenteritis (umgangssprachlich auch Magen-Darm-Grippe genannt) beziehen. Gastroenteritis bezeichnet eine Magen-Darm-Entzündung, die manchmal zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führt. Häufig ist das Norovirus, ein hochansteckendes RNA-Virus, für die Gastroenteritis verantwortlich.

Das Norovirus verursacht allein in den Vereinigten Staaten durchschnittlich 19 bis 21 Millionen Krankheitsfälle pro Jahr. Zwar kann sich jeder mit dem Norovirus anstecken, aber Kinder unter 5 Jahren und über 65-Jährige haben ein besonders hohes Ansteckungsrisiko. Die meisten Infektionen treten in der kalten Jahreszeit auf. Um die Auswirkungen des Virus und die Ansteckungsgefahr zu verringern, ist es wichtig, ein paar Digne über das Virus zu wissen. Patienten und Eltern sollten Folgendes wissen:

Das Norovirus ist hoch ansteckend.

Das Norovirus ist sehr ansteckend. Die meisten Infektionen werden von Mensch zu Mensch übertragen, vor allem durch direkten oder indirekten Kontakt mit infiziertem Stuhl oder infiziertem Erbrochenem.

Schon eine winzige Menge des Virus reicht aus, um viele Menschen zu infizieren. Und genau darum ist das Virus so ansteckend. Das ist auch der Grund, warum es schnell in geschlossenen Bereichen wie Kreuzfahrtschiffen, Kitas und Restaurants zu Ausbrüchen kommen kann. In den USA werden jedes Jahr ungefähr 2.500 Norovirus-Ausbrüche gemeldet.

Das Norovirus verursacht keine grippeähnlichen Symptome

Manchmal wird eine Norovirus-Infektion auch als „Magen-Darm-Grippe“ bezeichnet, was nicht ganz richtig ist. Das Norovirus verursacht typischerweise Erbrechen, Bauchkrämpfe und Durchfall. Kinder leiden eher unter Erbrechen als Durchfall, während Erwachsene eher Durchfall haben. Erbrechen und Durchfall können zu einer unter Umständen ausgeprägten Dehydratation (Flüssigkeitsmangel) führen. Die Symptome beginnen 1 bis 2 Tage nach der Ansteckung und dauern 1 bis 3 Tage an. Man ist unmittelbar nach dem Auftreten der Symptome am ansteckendsten und bleibt das auch noch bis ungefähr 48 Stunden nach dem Abklingen der Symptome. Befolgen Sie also alle Richtlinien und waschen Sie Ihre Hände gründlich und regelmäßig, wenn Sie wieder in der Schule oder Arbeit sind.

Bei Betroffenen kommt es manchmal zu Fieber, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, jedoch nicht in dem Ausmaß, in dem diese Symptome normalerweise bei der Grippe auftreten. Zudem schützt der Grippeimpfstoff nicht vor dem Norovirus. Symptome wie Husten und hohes Fieber können darauf hindeuten, dass es sich um eine andere Erkrankung als eine Norovirus-Infektion handelt.

Das Norovirus kann lebensbedrohlich sein

Im Durchschnitt führt das Norovirus in den USA jährlich zu 900 Todesfällen, hauptsächlich bei Erwachsenen ab 65 Jahren. Eltern sollten genau auf die Symptome ihrer Kinder achten, vor allem bei Säuglingen, denn in dieser Patientengruppe kann es schneller zu einem Flüssigkeitsmangel kommen. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sollten auch vorsichtig sein.

Normalerweise besteht die einzige Behandlung bei einer Norovirus-Gastroenteritis aus Bettruhe und dem Trinken von ausreichend Flüssigkeit. Auch wenn man sich erbricht, sollte man so viel wie möglich trinken. Es ist hilfreich, häufig kleine Schlucke zu sich zu nehmen. Am besten sind Flüssigkeiten, die kein Wasser sind. Getränke mit Elektrolyten oder Hühnerbrühe eignen sich gut. Da Sportgetränke oft mehr Zucker als salzhaltige Rehydratationslösungen enthalten, sind sie nicht ideal. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn bei Ihnen oder einem Familienmitglied Symptome eines Flüssigkeitsmangels (dunkelgelber Urin, trockener Mund) auftreten.

Viele gehen bei einer Norovirus-Infektion nicht zum Arzt. Da es ein Virus ist, sind Antibiotika nicht notwendig. Arzneimittel gegen Durchfall können helfen, vor der Anwendung sollte man jedoch mit seinem Arzt sprechen.

Händewaschen schützt am besten

Das gründliche Waschen der Hände mit Seife und warmem Wasser ist die wichtigste Maßnahme, die man ergreifen kann, um die Verbreitung des Norovirus zu verhindern. Handdesinfektionsmittel töten nicht alle Noroviren ab. Händewaschen kann vor einer Ansteckung mit dem Norovirus schützen. Wenn Sie bereits erkrankt sind, kann das Händewaschen (vor allem nach dem Toilettengang und vor der Zubereitung von Lebensmitteln) andere vor einer Ansteckung schützen.

Sollten Sie oder jemand im gleichen Haushalt sich mit dem Norovirus angesteckt haben, dann halten Sie so viel Abstand wie möglich, waschen Sie beschmutzte Kleidung und Bettwäsche gründlich und putzen Sie die Arbeitsplatte mit chlor- oder bleichehaltigen Putzmitteln.

Es gibt weitere wichtige Maßnahmen zur Einschränkung der Ausbreitung des Norovirus. Befolgen Sie gute Lebensmittelhygiene wie folgende Maßnahmen: Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie Lebensmittel berühren, waschen Sie Messer und Schneidebretter, mit denen bzw. auf denen Sie rohes Fleisch schneiden, bevor Sie sie für andere Lebensmittel nutzen, kochen Sie Fleisch und Eier ausreichend und verstauen Sie die Resten nach dem Kochen zügig im Kühlschrank. Außerdem ist es wichtig, bedenkliche Lebensmittel, vor allem Austern und andere rohe Meeresfrüchte, zu vermeiden. Zu guter Letzt sollten Sie auf Lebensmittelrückrufe achten, falls Sie Einkäufe wegwerfen müssen.