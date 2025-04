Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit ein paar Freunden essen. Ein paar Tische neben Ihnen greift sich jemand plötzlich an die Brust und fällt vom Stuhl auf den Boden. Ein paar Gäste eilen der Person zu Hilfe, während andere einen Krankenwagen rufen. Viele werden sagen, dass die Person einen Herzinfarkt hatte, wenn sie die Geschichte erzählen. Manche sagen vielleicht, dass es ein Herzstillstand war.

Die Begriffe „Herzinfarkt“ und „Herzstillstand“ werden häufig synonym verwendet. Tatsächlich sind sie nicht ein und dasselbe; sie haben in der Regel unterschiedliche Ursachen und, wenn sie auftreten, erfordern sie eine unterschiedliche Behandlung, damit Betroffenen die Hilfe zukommt, die sie benötigen. Hier sind ein paar wichtige Punkte zu den Unterschieden zwischen einem Herzinfarkt und einem Herzstillstand sowie Informationen dazu, wie man sie erkennt und was zu tun ist, wenn es bei Ihnen oder einer Ihnen nahestehenden Person zu einem Herzinfarkt oder Herzstillstand kommt.

Herzinfekt ist nicht gleich Herzstillstand

Ein Herzinfarkt tritt auf, wenn eine Arterie (ein Blutgefäß), die Blut zum Herzgewebe transportiert, blockiert wird. Dies führt zu einer mangelnden Sauerstoffversorgung, zum Absterben von Herzzellen und zu Symptomen wie Schmerzen im Brustkorb. Das Herz schlägt jedoch in der Regel weiter. Im Gegensatz dazu hört bei einem Herzstillstand das Herz auf zu schlagen, wie der Name bereits verrät. In manchen Fällen führt ein Herzinfarkt zu einem Herzstillstand, doch es gibt auch viele andere Ursachen für einen Herzstillstand.

Bei einem Herzstillstand pumpt das Herz kein Blut und keinen Sauerstoff mehr in das Gehirn und andere Organe und anderes Gewebe. Er kann durch alles verursacht werden, was dazu führt, dass das Herz aufhört zu schlagen, unter anderem auch einen schweren Herzinfarkt.

Ein Herzinfarkt kann zu einem Herzstillstand führen, aber nicht jeder Herzstillstand wird durch einen Herzinfarkt verursacht.

Die meisten Herzinfarkte hängen nicht mit einem Herzstillstand zusammen

Ein Herzinfarkt kann zwar einen Herzstillstand hervorrufen, aber meistens ist dies nicht der Fall. Die den Herzinfarkt verursachende Blockade kann plötzlich auftreten, wohingegen die zur Blockade führende Verengung der Arterien im Herzen über einen längeren Zeitraum entsteht. Bluthochdruck, Diabetes, überwiegend sitzende Tätigkeit und Ernährungsentscheidungen erhöhen das Risiko einer Verengung der Blutgefäße (Atherosklerose). Mit zunehmender Verengung verursacht diese eingeschränkte Durchblutung bei körperlicher Anstrengung Schmerzen im Brustkorb. Es kann sein, dass der Alltag schmerz- und beschwerdefrei ist, bei Anstrengung jedoch Schmerzen im Brustkorb auftreten, die durch die eingeschränkte Durchblutung verursacht werden. Die Schmerzen klingen in der Regel wieder ab, sobald die Anstrengung beendet wird. Dies bezeichnet man als Angina pectoris. Sie ist zwar ein Symptom der Blockade, aber mit ihr geht in der Regel keine aktive Schädigung des Herzmuskels einher. Diese Symptome sind oft progressiv – im Laufe der Zeit werden diese Schmerzen und Symptome durch ein immer geringer werdendes Maß an körperlicher Anstrengung auf den Plan gerufen. Es ist wichtig, dass die Patienten mit ihrem Hausarzt über diese Symptome sprechen. Dieser kann dann einen Belastungstest empfehlen oder den Patienten an einen Kardiologen überweisen.

Wenn die Schmerzen nicht abklingen, könnte dies ein Hinweis auf einen Herzinfarkt sein und man sollte einen Krankenwagen rufen.

Neben Schmerzen im Brustkorb können auch andere Symptome mit einem Herzinfarkt einhergehen. Manche Patienten beschreiben die Symptome als Druckgefühl, andere als pochende oder stechende Schmerzen. Meistens treten die Schmerzen auf der linken Seite des Brustkorbs auf; es kann sich aber auch so anfühlen, als würden die Schmerzen in den Hals oder den linken Arm ausstrahlen. Manchmal beschreiben Betroffene ein Kribbeln oder Schmerzen im Arm, andere klagen über Schmerzen im Hals oder Kiefer. Es kann manchmal auch zu Atembeschwerden kommen. Zu anderen Symptomen können Übelkeit und Schwitzen zählen. Bei Frauen treten die Symptome oft nicht so auf, wie sie im Buche stehen; bei ihnen kann es gegebenenfalls nur zu weniger Energie oder allgemeinen Beschwerden kommen.

Jeder, bei dem solche Symptome auftreten, die nach einer Ruhepause nicht abklingen, sollte einen Krankenwagen rufen, um dann in der Notaufnahme auf einen möglichen Herzinfarkt untersucht zu werden.

Herzstillstand-Ursachen müssen nicht mit dem Herzen zusammenhängen

Bei einem Herzstillstand reicht die Pumpleistung des Herzens nicht aus, um Blut in das Gehirn und anderes Gewebe zu befördern. Eine häufige Ursache, besonders bei Erwachsenen, sind Herzrhythmusstörungen. Eine weitere mögliche Ursache ist ein Atemstillstand, z. B. wenn man erstickt oder ertrinkt. Ein Herzstillstand könnte auch dann eintreten, wenn man aufgrund einer unbehandelten schweren Lungeninfektion oder eines unbehandelten schweren Asthmaanfalls nicht gut atmen kann. Ein sehr großes Blutgerinnsel in der Lunge kann ebenfalls zu einem Herzstillstand führen. Oft ist es schwer, die Ursache des Herzstillstands zu bestimmen, wenn er auftritt. Das Wichtigste, das man tun kann, wenn man eine Person mit möglichem Herzstillstand sieht, ist es, einen Notruf abzusetzen und mit den Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen.

Sowohl ein Herzinfarkt als auch ein Herzstillstand sind schwerwiegende medizinische Notfälle

Eine Sache, die beide gemeinsam haben, ist, dass sie beide lebensbedrohliche Ereignisse sind, die umgehend behandelt werden müssen.

Ein Herzinfarkt ist gewissermaßen einem Schlaganfall sehr ähnlich: Je schneller die Blockade von medizinischen Fachkräften beseitigt werden kann, umso weniger dauerhaften Schaden erleidet der Herzmuskel. Personen, die einen Herzinfarkt erleiden, sollten immer einen Notruf absetzen, um mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert zu werden, und nicht selber fahren. So erhalten sie gleich auf der Fahrt die medizinische Versorgung, die sie brauchen. In manchen Fällen können sie auch in ein anderes Krankenhaus gebracht werden, in dem sie besser versorgt werden können, auch wenn dieses weiter weg ist.

Bei einem Herzstillstand ist es wichtig, sicherzustellen, dass ärztliche Hilfe so schnell wie möglich eintrifft. Ein Ersthelfer sollte umgehend mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen, während ein anderer den Notruf absetzt und, falls vorhanden, einen automatischen externen Defibrillator (AED) holt. Die HLW sollte nicht verzögert werden, solange der AED geholt wird, und der AED darf eingesetzt werden, sobald er verfügbar ist. Manche Mitarbeiter der Notrufzentrale geben telefonisch Anweisungen, um den Helfern bei der Versorgung des Betroffenen zu helfen, einschließlich Anweisungen, wie man eine HLW nur mit Herzdruckmassage durchführt. Die Anwendung eines AED rettet nachweislich Leben, wenn der Herzstillstand durch eine bestimmte Art von Herzrhythmusstörung verursacht wird.

