Ich heiße Fatima und bin 65 Jahre alt. Ich liebe meine Arbeit als Kunsthistorikerin im örtlichen Museum. Seit einiger Zeit, ungefähr seit letztem Jahr, nehme ich immer mehr zu und fühle mich erschöpft. Während der Arbeit im Museum war mir ständig kalt. Zuerst dachte ich, dass ich einfach nur erschöpft wäre. Als ich dann immer häufiger vergaß, wo sich manche Bilder befanden, ging ich zu einem Arzt.

Mein Arzt stellte einen langsamen Puls und hohe Cholesterinwerte bei mir fest. Nachdem er einen Bluttest auf das schilddrüsenstimulierende Hormon angeordnet hatte, entdeckten wir bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion. Diese sogenannte Hypothyreose bezeichnet eine Störung der Schilddrüse, durch die es zu einer unzureichenden Bildung von Schilddrüsenhormonen und einer Verlangsamung der Körperfunktionen kommt.