Vor sechs Monaten war ich in einen schweren Autounfall verwickelt. Zwar habe ich nur leichte Verletzungen erlitten, doch wurde der andere Fahrer schwer verletzt. Seit dem Unfall überwältigen mich Schuldgefühle und Scham. Und ich gebe mir selbst die Schuld an dem Unfall. Ich habe Angst, wieder ins Auto zu steigen und vermeide es aktiv, in die Nähe der Kreuzung zu gehen, wo alles passiert ist. In der Nacht, etwa um die Zeit des Unfalls herum, habe ich oft Flashbacks und mich quälen schreckliche, lebhafte Erinnerungen an den Unfall. Das ständige erneute Durchleben meines Traumas macht es mir schwer, mich zu konzentrieren und zu schlafen.