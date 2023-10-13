Versteckte Behinderung: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Vor sechs Monaten war ich in einen schweren Autounfall verwickelt. Zwar habe ich nur leichte Verletzungen erlitten, doch wurde der andere Fahrer schwer verletzt. Seit dem Unfall überwältigen mich Schuldgefühle und Scham. Und ich gebe mir selbst die Schuld an dem Unfall. Ich habe Angst, wieder ins Auto zu steigen und vermeide es aktiv, in die Nähe der Kreuzung zu gehen, wo alles passiert ist. In der Nacht, etwa um die Zeit des Unfalls herum, habe ich oft Flashbacks und mich quälen schreckliche, lebhafte Erinnerungen an den Unfall. Das ständige erneute Durchleben meines Traumas macht es mir schwer, mich zu konzentrieren und zu schlafen.
Einige Monate nach dem Unfall nahm ich letztendlich Hilfe in Anspruch. Mein Arzt hat mir eine posttraumatische Belastungsstörung oder PTBS diagnostiziert. Langsam begann ich mit dem Therapeuten zu arbeiten, der mir einige Atem- und Meditationsübungen beibrachte, um Stress und Angst zu lindern. Die PTBS-Gruppentherapiesitzungen sind zu einem sicheren Ort für mich geworden. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber ich fühle mich durch meine Supportgruppe stärker und besser vorbereitet.
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