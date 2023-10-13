Bei mir wurde ADHS diagnostiziert, was für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung steht. Mir fällt es oft schwer, konzentriert und aufmerksam zu bleiben, und mir wird schnell langweilig. Manchmal vergesse ich, eine Aufgabe zu beenden. Ich unterbreche andere Menschen auch immer wieder, tue dies aber nicht absichtlich.

Wenn ich in einem Fach, das ich nicht so gerne mag, still sitzen soll, kann das schon eine Herausforderung für mich darstellen. Stattdessen kritzle ich nebenbei immer wieder auf meinen Arbeitsblättern rum. Ich sitze zwar in der Klasse, aber mein Gehirn möchte woanders sein.

Von meinem Therapeuten erfuhr ich, dass mein Gehirn einfach anders vernetzt ist. Meine Lehrer wissen über mein ADHS Bescheid. Daher machen wir jetzt viel mehr Gruppenaktivitäten und kreative Projekte.