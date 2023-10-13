Seit ich zum ersten Mal die Olympischen Spiele gesehen habe, wollte ich Turnerin werden. Schon in jungen Jahren war ich extrem wettbewerbsorientiert und verbrachte meine gesamte Freizeit in der Turnhalle, perfektionierte meine Übungen und träumte von dem Tag, an dem ich meine eigenen Medaillen gewinnen würde.

Als ich in die High School kam, wurde ich sehr selbstkritisch in Bezug auf meinen Körper. Ich wollte, dass alles an meinem Trainingsprogramm perfekt war. Daher habe ich meine Portionen gemessen, die Kalorien von allem, was ich gegessen habe, gezählt und mich mehrmals am Tag gewogen. Manchmal versteckte ich mein Essen sogar oder warf es weg, weil ich nicht wollte, dass meine Familie oder Freunde etwas bemerkten.

Eine Zeitlang konnte ich mein Verhalten noch verbergen, aber meine Eltern wussten, dass etwas nicht in Ordnung war und brachten mich zu einem Arzt. Nach einer Untersuchung stellte mein Arzt die Diagnose Anorexia nervosa. Anorexia nervosa (Magersucht) ist eine Essstörung, die durch einen unablässigen Schlankheitswahn, ein verzerrtes Körperbild und eine extreme Angst vor Übergewicht sowie die Einschränkung von Nahrung gekennzeichnet ist, was zu einem geringen Körpergewicht führt.