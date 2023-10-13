Meine Mutter Rose ist 78 Jahre alt und hat vier Enkelkinder. Sie liebt es, Zeit mit der Familie zu verbringen, und die Feiertage sind ihr die liebste Zeit des Jahres. In ihren besten Jahren war sie eine wunderbare Geschichtenerzählerin und erzählte uns oft die lustigsten Anekdoten über die Menschen, denen sie begegnet war, und die Orte, die sie bereist hatte.

Vor einigen Jahren bemerkte ich, dass meine Mutter Gegenstände an die falsche Stelle legte, Termine versäumte und immer wieder dieselben Fragen stellte. Sie vergaß die Gesichter von Menschen, die sie getroffen hatte, und konnte sich nur schwer an Namen erinnern. Anfangs machte ich mir nicht viele Gedanken, aber ihre Gedächtnisprobleme wurden allmählich immer häufiger. Unsere Familie begann sich Sorgen zu machen. Daher brachten wir sie zu einem Arzt, wo wir über einige der Symptome sprachen, die wir bemerkt hatten.

Dann unterzog sie sich einem Test zur Untersuchung der geistigen Verfassung, der zur Diagnose von Demenz eingesetzt wird, sowie Bluttests und neurologischen Untersuchungen, einer CT-Aufnahme und einer MRT. Nachdem die Ärzte einige andere Hirnerkrankungen ausgeschlossen hatten, erhielt meine Mutter die Diagnose Alzheimer-Krankheit. Die Krankheit wirkt sich auf das Gedächtnis, das Denken, das Urteilsvermögen und die Lernfähigkeit aus.