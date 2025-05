Bei der Kathode handelt es sich um einen Draht, der Energie freisetzt und elektrischen Strom aussendet, so ähnlich wie bei einer Glühlampe. Die Energie der Kathode wird in Form von Elektronen freigesetzt. Die Anode, die sich am entgegengesetzten Ende der Röntgenröhre befindet, besteht aus einer Scheibe aus Wolfram, ein Material, das die Elektronen anzieht.