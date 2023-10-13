Nicht sichtbare Behinderung: Sichelzellanämie
Ich wurde mit Sichelzellanämie geboren. Das ist ein Problem mit den roten Blutkörperchen, das ich ein Leben lang haben werde. Diese Erkrankung tritt am häufigsten bei Menschen mit afrikanischer oder afroamerikanischer Abstammung auf. Die Sichelzellanämie ist erblich bedingt. Meine Eltern hatten jeweils eine Kopie des Sichelzellgens. Meine Brüder haben nur eine Kopie geerbt; aber ich habe beide bekommen.
Als ich die Diagnose erhalten habe, habe ich erfahren, dass viele meiner roten Blutkörperchen eine ungewöhnliche Form haben. Manche meiner roten Blutkörperchen sind nicht scheibenförmig sondern halbmondförmig und sie werden schneller abgebaut, was die Versorgung meiner Organe mit genügend Blut schwierig macht und ihre Funktion beeinträchtigt.
Als ich für meinen ersten Triathlon trainierte, kam es bei mir zu einer sogenannten Schmerzkrise, einer Episode mit verstärkten Symptomen, die durch mein anstrengendes Training schlimmer wurde. Die Knochen in meinen Beinen und Armen schmerzten. Ich hatte Fieber und Atembeschwerden.
Obwohl ein Triathlon für meinen Körper wohl zu anstrengend ist, arbeite ich mit meinem Arzt zusammen, um meine Anämie zu kontrollieren und in Zukunft weitere Krisen zu verhindern. Jetzt bin ich Personal Trainerin für andere Menschen mit Sichelzellanämie. Die Übungen sind nicht zu anstrengend und es gibt viele Pausen, um Schmerzen und andere Komplikationen zu vermeiden. Es freut mich sehr, dass ich durch meine Krankheit die Bedürfnisse anderer verstehen und sie unterstützen kann.
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