Ein Koronararterienbypass ist ein häufig vorgenommenes Verfahren, um den Blutfluss um eine blockierte Koronararterie herumzuleiten. Während der meisten Bypassoperationen wird das Herz gestoppt, und eine Herz-Lungen-Maschine übernimmt die Arbeit von Herz und Lungen.

Auch wenn die meisten konventionellen Bypassoperationen mit Erfolg durchgeführt werden, erleiden manche Patienten einen Gedächtnisverlust und andere Nebenwirkungen, die mit der Herz-Lungen-Maschine zusammenhängen können.

Mit der Koronarchirurgie ohne Herz-Lungen-Maschine (Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery, kurz OPCAB) kann der Operateur die Bypassoperation vornehmen, ohne das Herz zu stoppen. Bei einer Form von OPCAB wird der Brustkorb geöffnet und der Operateur verwendet ein Stabilisierungsgerät, um die Bewegung des Herzens einzuschränken.

Ein kleines elastisches Band wird um die blockierte Arterie gelegt, um den Blutfluss zu stoppen. Ein Gefäß, das von einer anderen Stelle im Körper entnommen wurde, wird von der Aorta bis zu einem Punkt jenseits der Blockade angebracht. Die Klemmen werden gelockert und das Blut fließt nun wieder durch die reparierte Arterie.