Guten Tag! Ich bin Dr. Tosin Goje, Geburtshelferin/Gynäkologin und außerdem Spezialistin für Infektionskrankheiten an der Cleveland Clinic hier in Cleveland, Ohio. Heute werden wir über Scheidenausfluss sprechen. Scheidenausfluss ist in vielen Fällen normal. Alle Frauen haben Ausfluss, der klar bis milchig sein kann. Der Ausfluss verändert sich auch mit dem Menstruationszyklus.

Während der Lutealphase kann er dicker und cremiger sein. Während des Eisprungs kann er dünnflüssiger sein und Fäden ziehen wie rohes Eiweiß. Und in der Schwangerschaft wird normalerweise mehr Ausfluss produziert. Ein gewisser Scheidenausfluss ist also normal.