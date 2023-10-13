Hallo Ich bin Dr. Sandy Falk. Ich bin Geburtshelferin/Gynäkologin und die Chefredakteurin für die MSD Manuals. Heute sprechen wir über Hitzewallungen. Hitzewallungen können die Lebensqualität einer Frau wirklich beeinträchtigen. Aber es gibt viele verschiedene Ansätze, um die Beschwerden zu lindern.

Wenn Sie meine Patientin wären, würden wir in der Sprechstunde alle diese Optionen durchgehen. Dabei erhalten Sie viele Informationen, weil es zahlreiche Vor- und Nachteile gibt. Sie könnten zum Beispiel Kühltechniken anwenden, wie Lüften, Eispackungen und so weiter. Sie könnten nicht-hormonelle Medikamente einnehmen oder eine Hormontherapie beginnen.