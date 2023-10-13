Dr. Falk spricht über Hitzewallungen
Hallo Ich bin Dr. Sandy Falk. Ich bin Geburtshelferin/Gynäkologin und die Chefredakteurin für die MSD Manuals. Heute sprechen wir über Hitzewallungen. Hitzewallungen können die Lebensqualität einer Frau wirklich beeinträchtigen. Aber es gibt viele verschiedene Ansätze, um die Beschwerden zu lindern.
Wenn Sie meine Patientin wären, würden wir in der Sprechstunde alle diese Optionen durchgehen. Dabei erhalten Sie viele Informationen, weil es zahlreiche Vor- und Nachteile gibt. Sie könnten zum Beispiel Kühltechniken anwenden, wie Lüften, Eispackungen und so weiter. Sie könnten nicht-hormonelle Medikamente einnehmen oder eine Hormontherapie beginnen.
Nachdem wir das alles besprochen haben, fragen mich Patientinnen oft: „Dr. Falk, was würden Sie denn machen?“ Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil sie dabei hilft, die Informationen zu organisieren. Vielleicht würde ich mich nicht für dasselbe entscheiden, wie Sie. Aber zumindest kann ich die Optionen für Sie strukturieren, indem ich erkläre, wie ich meine Entscheidung treffe.
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