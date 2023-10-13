Hallo Ich bin Dr. Sandy Falk. Ich bin Geburtshelferin/Gynäkologin und die Chefredakteurin für die MSD Manuals. Heute sprechen wir über die Wechseljahre - auch Menopause genannt. In meiner ärztlichen Praxis finde ich es wirklich wichtig, meinen Patientinnen in den Wechseljahren zu helfen. Das ist in der Regel ein längerer Prozess. Es gibt viele Informationen über die Wechseljahre, aber nicht alle sind richtig.

Wenn Sie meine Patientin wären, würde ich als Erstes alle Symptome durchgehen, die Sie haben. Und dann nutze ich einen Ansatz, den ich als „den Teufelskreis der Wechseljahre durchbrechen“ bezeichne.