Hallo! Ich bin Jeremy Archer, pädiatrischer Kardiologe und Redakteur hier bei MSD Manual. Wussten Sie, dass Kinder genau wie Erwachsene Bluthochdruck bekommen können? In diesem Bereich ist mir die Aufklärung wirklich wichtig, denn je höher der Blutdruck eines Kindes ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es im Erwachsenenalter eine Herzerkrankung entwickelt.

Bei den meisten Kindern ab 3 Jahren sollte der Blutdruck jährlich vom Kinderarzt oder Hausarzt gemessen werden. Bei Kindern, die Frühchen waren oder andere Erkrankungen wie Nierenerkrankungen haben, sollte dies noch früher geschehen.