Dr. Archer spricht über Bluthochdruck bei Kindern
Hallo! Ich bin Jeremy Archer, pädiatrischer Kardiologe und Redakteur hier bei MSD Manual. Wussten Sie, dass Kinder genau wie Erwachsene Bluthochdruck bekommen können? In diesem Bereich ist mir die Aufklärung wirklich wichtig, denn je höher der Blutdruck eines Kindes ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es im Erwachsenenalter eine Herzerkrankung entwickelt.
Bei den meisten Kindern ab 3 Jahren sollte der Blutdruck jährlich vom Kinderarzt oder Hausarzt gemessen werden. Bei Kindern, die Frühchen waren oder andere Erkrankungen wie Nierenerkrankungen haben, sollte dies noch früher geschehen.
Wenn ein Kind Bluthochdruck hat, muss es möglicherweise behandelt werden. Für viele Kinder könnte dies bedeuten, die Ernährungsweise zu ändern oder die körperliche Aktivität zu erhöhen. Für manche kann es jedoch bedeuten, dass sie ein Blutdruckmedikament einnehmen müssen. Egal, auf welche Weise der Bluthochdruck behandelt wird: Ich weiß, dass ich die gesundheitliche Zukunft eines Kindes verbessere, wenn ich ihm helfe, seinen Blutdruck zu senken.
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