skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Zehn Arzneimittelklassen, die häufig mit substanzbezogenen Störungen in Verbindung gebracht werden

Zehn Arzneimittelklassen, die häufig mit substanzbezogenen Störungen in Verbindung gebracht werden

Alkohol

Angstlösende und beruhigende Medikamente

Koffein

Cannabis (einschließlich Marihuana und synthetische Cannabinoide)

Halluzinogene (einschließlich LSD, Phencyclidin, Psilocybin, 3,4-Methyl-Enedioxy-Methamphetamin [MDMA])

Schnüffelstoffe (wie Farbverdünner und bestimmte Klebstoffe)

Opioide (einschließlich Fentanyl, Morphin und Oxycodon)

Stimulanzien (einschließlich Amphetamine und Kokain)

Tabak

Sonstige (einschließlich Anabolika und andere häufig missbrauchte Substanzen)

In diesen Themen