Zehn Arzneimittelklassen, die häufig mit substanzbezogenen Störungen in Verbindung gebracht werden
Koffein
Cannabis (einschließlich Marihuana und synthetische Cannabinoide)
Halluzinogene (einschließlich LSD, Phencyclidin, Psilocybin, 3,4-Methyl-Enedioxy-Methamphetamin [MDMA])
Schnüffelstoffe (wie Farbverdünner und bestimmte Klebstoffe)
Opioide (einschließlich Fentanyl, Morphin und Oxycodon)
Stimulanzien (einschließlich Amphetamine und Kokain)
Sonstige (einschließlich Anabolika und andere häufig missbrauchte Substanzen)