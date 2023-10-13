skip to main content
Ursachen für sexuell übertragbare Infektionen

Ursache

Infektion

Bakterien

Ulcus molle (weicher Schanker)

Chlamydienurethritis und -zervizitis

Gonorrhö (Tripper)

Granuloma inguinale

Lymphogranuloma venereum (Venerische Lymphknotenentzündung)

Mykoplasmen-Infektionen

Syphilis

Viren

Genitaler Herpes simplex

Hepatitis B

Hepatitis A und Hepatitis C*

Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV)

Infektion mit dem humanen Immunschwächevirus (HIV)

Molluscum contagiosum* (verursacht durch Poxvirus)

Mpox (früher Affenpocken genannt)*

Zika-Virus*

Parasiten (Protozoen)

Trichomoniasis

Ektoparasiten

Filzlausbefall*

Krätze* (verursacht durch Milben)

* Diese Infektionen gelten normalerweise nicht als sexuell übertragbare Infektionen (STI), können aber durch sexuellen Kontakt verbreitet werden (siehe Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen).

