Ursachen für sexuell übertragbare Infektionen
Ursache
Infektion
Bakterien
Ulcus molle (weicher Schanker)
Chlamydienurethritis und -zervizitis
Lymphogranuloma venereum (Venerische Lymphknotenentzündung)
Viren
Hepatitis A und Hepatitis C*
Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV)
Infektion mit dem humanen Immunschwächevirus (HIV)
Molluscum contagiosum* (verursacht durch Poxvirus)
Mpox (früher Affenpocken genannt)*
Parasiten (Protozoen)
Ektoparasiten
Krätze* (verursacht durch Milben)
* Diese Infektionen gelten normalerweise nicht als sexuell übertragbare Infektionen (STI), können aber durch sexuellen Kontakt verbreitet werden (siehe Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen).