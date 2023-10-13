Unterdrückung der Nebennierenfunktion durch Steroidmedikamente
Bei hochdosierter Anwendung von Steroiden, z. B. Prednison oder Dexamethason, kann die Funktion der Nebennieren unterdrückt werden. Das liegt daran, dass hochdosierte Steroide dem Hypothalamus und der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) signalisieren, dass sie keine Hormone mehr produzieren sollen, die normalerweise die Nebennierenfunktion anregen.
Wird die Anwendung der Steroide plötzlich abgesetzt, kann der Körper die Nebennierenfunktion nicht schnell genug wiederherstellen, mit der Folge, dass es zu einer Nebenniereninsuffizienz (eine Art von sekundärer Nebenniereninsuffizienz) kommt und die Betroffenen Symptome wie Schwäche oder Schwindel erleiden können. Außerdem ist der Körper in Stresssituationen nicht in der Lage, die Produktion der zusätzlich benötigten Steroide anzuregen.
Daher wird die Anwendung von Steroiden nach einer Behandlungsdauer von mindestens 2 bis 3 Wochen niemals durch einen Arzt abrupt abgesetzt. Vielmehr wird die Dosis über Wochen und manchmal Monate langsam reduziert (ausgeschlichen).
Außerdem muss die Dosis eventuell bei Personen erhöht werden, die während der Behandlung mit Steroiden krank werden oder anderweitig starken Belastungen ausgesetzt sind. Bei Personen, die innerhalb weniger Wochen nach dem Ausschleichen und Absetzen des Steroids krank werden oder anderweitig starken Belastungen ausgesetzt sind, muss die Anwendung von Steroidmedikamenten möglicherweise wiederaufgenommen werden.