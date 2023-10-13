Symptome und Komplikationen* einer Lebererkrankung
Merkmal
Beschreibung
Eine gelbliche Verfärbung der Haut und des Weiß im Auge
Gallenstauung durch verminderten oder fehlenden Abfluss
Hepatomegalie
Lebervergrößerung
Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle, die gelegentlich eine Schwellung des Bauches verursacht
Verwirrtheit aufgrund einer Verschlechterung der Gehirnfunktion infolge eines Anstiegs von giftigen Substanzen im Blut, die normalerweise durch die Leber ausgeschieden werden
Blutungen in der Speiseröhre und/oder im Magen, häufig aus vergrößerten, verkrümmten Venen (Krampfadern oder Varizen)
Auffälliger Bluthochdruck in den Venen, die Blut vom Darm zur Leber transportieren (die Pfortader und ihre Kapillargebiete)
Hautsymptome
Spinnenartige Blutgefäße im Gesicht und im Brustbereich
Rote Handflächen
Leuchtend rote Hautfarbe
Juckreiz
Auffälligkeiten im Blut
Verringerung der Zahl der roten Blutkörperchen (Anämie)
Verringerung der Zahl der weißen Blutkörperchen (Leukopenie)
Verringerung der Zahl der Blutplättchen (Thrombozytopenie)
Blutungsneigung (Koagulopathie)
Hormonelle Auffälligkeiten
Hoher Insulinspiegel, aber nur geringes Ansprechen (Insulinresistenz); daher hoher Blutzuckerspiegel
Fehlfunktion der Nebennieren verursacht Schwindel beim Aufstehen, Müdigkeit und gelegentlich dunkle Flecken auf der Haut
Ausbleiben der Menstruation und verringerte Fruchtbarkeit (bei Frauen)
Erektionsstörungen und Feminisierung mit Symptomen wie Verlust von Muskelgewebe, Entwicklung von Brüsten und Schrumpfen der Hoden (bei Männern)
Auffälligkeiten bei Herz und Blutgefäßen
Erhöhte Herzfrequenz und Pumpleistung
Niedriger Blutdruck (Hypotonie)
Allgemeine Symptome
Erschöpfung
Schwäche
Gewichtsverlust
Appetitlosigkeit
Übelkeit
Fieber
Bauchschmerzen
* Die genannten Symptome und Komplikationen sind typisch, liegen aber nicht immer vor, und einige treten nur bei einer fortgeschrittenen Lebererkrankung auf (Leberversagen).