Symptome und Komplikationen* einer Lebererkrankung

Merkmal

Beschreibung

Gelbsucht

Eine gelbliche Verfärbung der Haut und des Weiß im Auge

Cholestase

Gallenstauung durch verminderten oder fehlenden Abfluss

Hepatomegalie

Lebervergrößerung

Aszites

Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle, die gelegentlich eine Schwellung des Bauches verursacht

Hepatische Enzephalopathie

Verwirrtheit aufgrund einer Verschlechterung der Gehirnfunktion infolge eines Anstiegs von giftigen Substanzen im Blut, die normalerweise durch die Leber ausgeschieden werden

Gastrointestinale Blutung

Blutungen in der Speiseröhre und/oder im Magen, häufig aus vergrößerten, verkrümmten Venen (Krampfadern oder Varizen)

Portale Hypertonie

Auffälliger Bluthochdruck in den Venen, die Blut vom Darm zur Leber transportieren (die Pfortader und ihre Kapillargebiete)

Hautsymptome

Spinnenartige Blutgefäße im Gesicht und im Brustbereich

Rote Handflächen

Leuchtend rote Hautfarbe

Juckreiz

Auffälligkeiten im Blut

Verringerung der Zahl der roten Blutkörperchen (Anämie)

Verringerung der Zahl der weißen Blutkörperchen (Leukopenie)

Verringerung der Zahl der Blutplättchen (Thrombozytopenie)

Blutungsneigung (Koagulopathie)

Hormonelle Auffälligkeiten

Hoher Insulinspiegel, aber nur geringes Ansprechen (Insulinresistenz); daher hoher Blutzuckerspiegel

Fehlfunktion der Nebennieren verursacht Schwindel beim Aufstehen, Müdigkeit und gelegentlich dunkle Flecken auf der Haut

Ausbleiben der Menstruation und verringerte Fruchtbarkeit (bei Frauen)

Erektionsstörungen und Feminisierung mit Symptomen wie Verlust von Muskelgewebe, Entwicklung von Brüsten und Schrumpfen der Hoden (bei Männern)

Auffälligkeiten bei Herz und Blutgefäßen

Erhöhte Herzfrequenz und Pumpleistung

Niedriger Blutdruck (Hypotonie)

Allgemeine Symptome

Erschöpfung

Schwäche

Gewichtsverlust

Appetitlosigkeit

Übelkeit

Fieber

Bauchschmerzen

* Die genannten Symptome und Komplikationen sind typisch, liegen aber nicht immer vor, und einige treten nur bei einer fortgeschrittenen Lebererkrankung auf (Leberversagen).

