skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Risikofaktoren für Suizidverhalten

Risikofaktoren für Suizidverhalten

  • Frühere Suizidversuche oder Suizidpläne

  • Suizid in der Familie

  • Traumatische Kindheitserfahrung, einschließlich körperlichem oder sexuellem Missbrauch

  • Kontakt mit Suizid einer anderen Person

  • Diskriminierung aufgrund von ethnischer oder sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität

  • Opfer von Mobbing sein (zum Beispiel Cyber-Mobbing, soziale Zurückweisung, Diskriminierung, Demütigung, Schändung)

  • Brüche in der bezahlten Beschäftigung (z. B. Arbeitslosigkeit) und Übergangsphasen (z. B. Übergang von der aktiven Militärpflicht zum Veteranenstatus, Ruhestand)

  • Finanzielle Belastung durch wirtschaftliche Rückschläge, Schulden oder unzureichende Anstellung

  • Trauer oder Verlust (z. B. Tod von Familienmitgliedern oder Freunden)

  • Beziehungskonflikte (z. B. Scheidung)

  • Rechtliche Probleme

  • Soziale Isolation

  • Depression (insbesondere, wenn sie von Angstzuständen im Rahmen einer schweren Depression oder bipolaren Störung oder in Zusammenhang mit einem kürzlich erfolgten Krankenhausaufenthalt auftritt), Persönlichkeitsstörungen, Anorexie oder Bulimie (bei Frauen), Schizophrenie, Angststörungen.

  • Medizinische Erkrankungen, insbesondere eine schmerzhafte oder beeinträchtigende oder das Gehirn betreffende Erkrankung

  • Aggressives, impulsives oder feindseliges Verhalten

  • Gefühle der Traurigkeit, Schuld oder Hoffnungslosigkeit (wenn diese andauern)

  • Substanzgebrauchsstörungen oder Alkoholkrankheit, einschließlich Alkohol, Opioide und anderer verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente

In diesen Themen