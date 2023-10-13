Diskriminierung aufgrund von ethnischer oder sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität
Opfer von Mobbing sein (zum Beispiel Cyber-Mobbing, soziale Zurückweisung, Diskriminierung, Demütigung, Schändung)
Brüche in der bezahlten Beschäftigung (z. B. Arbeitslosigkeit) und Übergangsphasen (z. B. Übergang von der aktiven Militärpflicht zum Veteranenstatus, Ruhestand)
Finanzielle Belastung durch wirtschaftliche Rückschläge, Schulden oder unzureichende Anstellung
Trauer oder Verlust (z. B. Tod von Familienmitgliedern oder Freunden)
Beziehungskonflikte (z. B. Scheidung)
Rechtliche Probleme
Soziale Isolation
Depression (insbesondere, wenn sie von Angstzuständen im Rahmen einer schweren Depression oder bipolaren Störung oder in Zusammenhang mit einem kürzlich erfolgten Krankenhausaufenthalt auftritt), Persönlichkeitsstörungen, Anorexie oder Bulimie (bei Frauen), Schizophrenie, Angststörungen.
Medizinische Erkrankungen, insbesondere eine schmerzhafte oder beeinträchtigende oder das Gehirn betreffende Erkrankung
Aggressives, impulsives oder feindseliges Verhalten
Gefühle der Traurigkeit, Schuld oder Hoffnungslosigkeit (wenn diese andauern)