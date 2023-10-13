Mittels Computertomographie entdeckte Störungen
Körpersystem
Erkrankungen
Gehirn und Rückenmark
Blutung im Gehirn (intrazerebrale Blutung)
Gerissene oder vorgefallene Bandscheiben
Verdauungstrakt
Augen
Infektionen im Augapfel und um die Augenhöhle (Orbita)
Tumoren der Augenhöhle (Orbita) oder des Sehnervs
Herz und Blutgefäße
Nieren und Harnwege
Blutung in den oder um die Nieren
Steine in den Nieren oder den Harnwegen
Tumoren in den oder um die Nieren
Leber
Fettleber (zu viel Fett in der Leber)
Lungen
Bronchiektasie (ausgeweitete Luftwege)
Muskeln und Knochen
Brüche (Frakturen) und andere Probleme der Knochen und der Weichteilgewebe