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Mittels Computertomographie entdeckte Störungen

Mittels Computertomographie entdeckte Störungen

Körpersystem

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Gehirn und Rückenmark

Geburtsfehler

Blutung im Gehirn (intrazerebrale Blutung)

Hirnabszesse

Hirntumoren

Hydrozephalus

Gerissene oder vorgefallene Bandscheiben

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Schlaganfall (ischämisch)

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Infektionen im Augapfel und um die Augenhöhle (Orbita)

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Blutung in den oder um die Nieren

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Lungen

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Lungenembolie

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Brüche (Frakturen) und andere Probleme der Knochen und der Weichteilgewebe

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