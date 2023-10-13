skip to main content
Hilfe bei Suizidabsicht: National Suicide Prevention Lifeline

Menschen, die gerade einen Suizid planen, befinden sich in einer Krise. Lifeline Chat & Text (Per Telefon oder SMS 988) ist eine Hotline zur Verhinderung von Suizid und bietet Krisenintervention in den gesamten Vereinigten Staaten. Einrichtungen, die bei der Vorbeugung von Suizid helfen, haben ausgebildetes Personal und ehrenamtliche Mitarbeiter.

Wenn Suizidgefährdete Personen die Hotline anrufen, kann ein geschulter Berater Folgendes tun:

  • ein vertrauliches Verhältnis zur Person aufbauen

  • ein Gespräch anregen, bei dem sich die Person verstanden fühlt und sich dadurch nach und nach wieder beruhigt und in die Lage versetzt wird, flexible Bewältigungsstrategien wiederaufzunehmen

  • konstruktive Hilfe zur Lösung des Problems anbieten, das die Krise ausgelöst hat, und die Person dazu ermutigen, positive Maßnahmen zur Lösung des Problems zu ergreifen

  • Hilfen für psychische Unterstützung im weiteren Verlauf bereitstellen

  • Bei Bedarf eine professionelle Notfallhilfe vor Ort für die Person in Not ermöglichen

