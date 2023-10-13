Hilfe bei Suizidabsicht: National Suicide Prevention Lifeline
Menschen, die gerade einen Suizid planen, befinden sich in einer Krise. Lifeline Chat & Text (Per Telefon oder SMS 988) ist eine Hotline zur Verhinderung von Suizid und bietet Krisenintervention in den gesamten Vereinigten Staaten. Einrichtungen, die bei der Vorbeugung von Suizid helfen, haben ausgebildetes Personal und ehrenamtliche Mitarbeiter.
Wenn Suizidgefährdete Personen die Hotline anrufen, kann ein geschulter Berater Folgendes tun: