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Einige Risikofaktoren, Ursachen und Merkmale von Inkontinenz bei Kindern

Einige Risikofaktoren, Ursachen und Merkmale von Inkontinenz bei Kindern

Risikofaktor/Ursache

Häufige Merkmale*

Diagnostischer Ansatz

Eine Blase, die sich aufgrund eines Defekts des Rückenmarks oder Nervensystems nicht vollständig entleert (neurogene Blase)

Sichtbare Anomalien der Wirbelsäule, ein tiefes Grübchen oder Haarbüschel im unteren Teil des Rückens und Schwäche sowie vermindertes Gefühlsempfinden in den Beinen und Füßen

Röntgenaufnahme des unteren Rückenbereichs

Manchmal eine MRT der Wirbelsäule

Ultraschall der Nieren und Blase

Untersuchungen des Urinflusses und des Drucks in der Blase (urodynamische Untersuchungen)

Anatomische Fehlbildung (z. B. ein falsch liegender Harnleiter bei Mädchen oder posteriore Harnröhrenklappen bei Jungen)

Völlige Kontinenz am Tag nie erreicht

Bei Mädchen: Einnässen tagsüber und nachts, Vorgeschichte von normalem Wasserlassen, jedoch mit ständig feuchter Unterhose und einem Ausfluss aus der Scheide

Möglicherweise eine Vorgeschichte von Harnwegsinfektionen und anderen Fehlbildungen der Harnwege

Bildgebende Verfahren von Nieren und Harnleitern, einschließlich Ultraschalluntersuchung der Nieren

CT des Bauches und Beckens oder MRT der Harnwege

Häufig ein Miktionszystourethrogramm (Röntgenaufnahmen vor, während und nach dem Wasserlassen)

Nierenflussszintigraphie (zur Feststellung des Harnflusses) oder intravenöses Urogramm mit einem Kontrastmittel (zur Feststellung anatomischer Auffälligkeiten)

Eine übervolle Blase

Mit dem Urinieren bis zum letzten Moment warten

Häufig bei Kindern im Vorschulalter, wenn sie völlig in ihr Spiel vertieft sind

Fragen dazu, wann das Einnässen auftritt

Aufzeichnen der zeitlichen Intervalle, Häufigkeit und Urinmenge in einem Urintagebuch

Zurückfließen von Urin in die Scheide (urethrovaginaler Reflux oder vaginales Wasserlassen)

Nachträufeln beim Aufstehen nach dem Urinieren

Nur eine ärztliche Untersuchung

Verstopfung

Unregelmäßiger, harter, kieselartiger oder sehr großer Stuhl

Manchmal Unwohlsein im Bauch oder Aufgeblähtsein

Tritt oft bei Kindern auf, die sich von „verstopfenden“ Lebensmitteln ernähren (z. B. viel Milch und Milchprodukte und wenig Früchte und Gemüse)

In der Regel nur eine ärztliche Untersuchung

Manchmal eine Röntgenaufnahme des Bauchs

Festhalten der zeitlichen Abstände, Häufigkeit und Stuhlmenge in einem Stuhltagebuch

Entwicklungsverzögerungen†

Kein Einnässen tagsüber

Häufiger bei Jungen und Menschen, die tief schlafen

Möglicherweise familiäre Vorgeschichte von Bettnässen

Nur eine ärztliche Untersuchung

Funktionsgestörtes Wasserlassen, weil die harnaustreibenden Muskeln (der Blasenschließmuskel und der Harnröhrenschließmuskel) nicht koordiniert sind

Häufig Stuhlinkontinenz, Rückfluss des Urins und Harnwegsinfektionen

Möglicherweise Einnässen tagsüber und auch nachts

Untersuchungen des Urinflusses

Manchmal ein Miktionszystourethrogramm (Röntgenaufnahmen vor, während und nach dem Wasserlassen)

Ultraschall der Nieren und Blase

Lachinkontinenz

Urinieren beim Lachen, häufiger bei Mädchen

Ansonsten ganz normales Urinieren

Nur eine ärztliche Untersuchung

Erhöhte Urinausscheidung, die viele Ursachen haben kann, z. B.:†

Hängen von der Erkrankung ab

Bei Diabetes mellitus: Bluttests auf Glukose (Zucker)‡

Bei Arginin-Vasopressin-Resistenz Bluttests und möglicherweise ein Urintest

Bluttests bei Sichelzellanämie

Obstruktive Schlafapnoe

Kommt manchmal bei Kindern vor, die Schnarchen und im Schlaf Atempausen von 15 Sekunden oder länger haben, gefolgt von lautem Schnauben

Übermäßige Schläfrigkeit während des Tages

Vergrößerte Mandeln, Rachenmandeln oder beides

Wachstumsdefizite und stagnierendes Körpergewicht (früher Gedeihstörung genannt)

Ein Schlaftest

Überaktive Blase

Dringender Harndrang

Normalerweise häufiges Wasserlassen tagsüber und in der Nacht

Manchmal Einsatz von Haltemanövern oder besonderen Körperhaltungen (z. B. Fersensitz)

Ärztliche Untersuchung

Manchmal Untersuchungen des Urinflusses, urodynamische Untersuchungen oder ein Urintagebuch

Sexueller Missbrauch

Schlafprobleme oder schulische Probleme (wie Vergehen oder schlechte Noten)

Unangemessenes oder sexualisiertes Verhalten, Depression, ungewöhnliches Interesse an oder Vermeiden von allem, was mit Sex zu tun hat, und für das Alter ungewöhnlich viel Wissen über sexuelle Dinge

Beurteilung durch Sachverständige für sexuellen Missbrauch

Stress†§

Schulische Probleme, soziale Isolation oder Probleme, familiäre Belastung (wie Scheidung oder Trennung der Eltern)

Nur eine ärztliche Untersuchung

Harnwegsinfekt

Schmerzen beim Urinieren, Blut im Urin, häufiges Urinieren, plötzlicher Harndrang

Manchmal Fieber, Bauchschmerzen und/oder Rückenschmerzen

Urinkultur und Urinanalyse

Wenn die Ergebnisse der Urinkultur und der Urinanalyse positiv sind und vor allem bei einer zusätzlichen Niereninfektion, eine Ultraschalluntersuchung der Nieren und Blase sowie ein Miktionszystourethrogramm (Röntgenaufnahmen vor, während und nach dem Wasserlassen)

* Die Merkmale umfassen die Symptome und die Befunde der ärztlichen Untersuchung. Die genannten Merkmale sind typisch, treten aber nicht immer auf.

† Diese Störung ist auch ein Risikofaktor und eine Ursache für nächtliche Inkontinenz.

‡ Diabetes mellitus verursacht normalerweise erst dann eine Inkontinenz, wenn der Blutzuckerspiegel (Glukosespiegel) hoch genug ist, dass Glukose mit dem Urin ausgeschieden wird.

¶ Stress ist vor allem dann eine Ursache, wenn Inkontinenz plötzlich auftritt.

CT = Computertomographie; MRT = Magnetresonanztomographie.

* Die Merkmale umfassen die Symptome und die Befunde der ärztlichen Untersuchung. Die genannten Merkmale sind typisch, treten aber nicht immer auf.

† Diese Störung ist auch ein Risikofaktor und eine Ursache für nächtliche Inkontinenz.

‡ Diabetes mellitus verursacht normalerweise erst dann eine Inkontinenz, wenn der Blutzuckerspiegel (Glukosespiegel) hoch genug ist, dass Glukose mit dem Urin ausgeschieden wird.

¶ Stress ist vor allem dann eine Ursache, wenn Inkontinenz plötzlich auftritt.

CT = Computertomographie; MRT = Magnetresonanztomographie.

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