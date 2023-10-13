Einige Risikofaktoren, Ursachen und Merkmale von Inkontinenz bei Kindern
Risikofaktor/Ursache
Häufige Merkmale*
Diagnostischer Ansatz
Eine Blase, die sich aufgrund eines Defekts des Rückenmarks oder Nervensystems nicht vollständig entleert (neurogene Blase)
Sichtbare Anomalien der Wirbelsäule, ein tiefes Grübchen oder Haarbüschel im unteren Teil des Rückens und Schwäche sowie vermindertes Gefühlsempfinden in den Beinen und Füßen
Röntgenaufnahme des unteren Rückenbereichs
Manchmal eine MRT der Wirbelsäule
Ultraschall der Nieren und Blase
Untersuchungen des Urinflusses und des Drucks in der Blase (urodynamische Untersuchungen)
Anatomische Fehlbildung (z. B. ein falsch liegender Harnleiter bei Mädchen oder posteriore Harnröhrenklappen bei Jungen)
Völlige Kontinenz am Tag nie erreicht
Bei Mädchen: Einnässen tagsüber und nachts, Vorgeschichte von normalem Wasserlassen, jedoch mit ständig feuchter Unterhose und einem Ausfluss aus der Scheide
Möglicherweise eine Vorgeschichte von Harnwegsinfektionen und anderen Fehlbildungen der Harnwege
Bildgebende Verfahren von Nieren und Harnleitern, einschließlich Ultraschalluntersuchung der Nieren
CT des Bauches und Beckens oder MRT der Harnwege
Häufig ein Miktionszystourethrogramm (Röntgenaufnahmen vor, während und nach dem Wasserlassen)
Nierenflussszintigraphie (zur Feststellung des Harnflusses) oder intravenöses Urogramm mit einem Kontrastmittel (zur Feststellung anatomischer Auffälligkeiten)
Eine übervolle Blase
Mit dem Urinieren bis zum letzten Moment warten
Häufig bei Kindern im Vorschulalter, wenn sie völlig in ihr Spiel vertieft sind
Fragen dazu, wann das Einnässen auftritt
Aufzeichnen der zeitlichen Intervalle, Häufigkeit und Urinmenge in einem Urintagebuch
Zurückfließen von Urin in die Scheide (urethrovaginaler Reflux oder vaginales Wasserlassen)
Nachträufeln beim Aufstehen nach dem Urinieren
Nur eine ärztliche Untersuchung
Unregelmäßiger, harter, kieselartiger oder sehr großer Stuhl
Manchmal Unwohlsein im Bauch oder Aufgeblähtsein
Tritt oft bei Kindern auf, die sich von „verstopfenden“ Lebensmitteln ernähren (z. B. viel Milch und Milchprodukte und wenig Früchte und Gemüse)
In der Regel nur eine ärztliche Untersuchung
Manchmal eine Röntgenaufnahme des Bauchs
Festhalten der zeitlichen Abstände, Häufigkeit und Stuhlmenge in einem Stuhltagebuch
Entwicklungsverzögerungen†
Kein Einnässen tagsüber
Häufiger bei Jungen und Menschen, die tief schlafen
Möglicherweise familiäre Vorgeschichte von Bettnässen
Nur eine ärztliche Untersuchung
Funktionsgestörtes Wasserlassen, weil die harnaustreibenden Muskeln (der Blasenschließmuskel und der Harnröhrenschließmuskel) nicht koordiniert sind
Häufig Stuhlinkontinenz, Rückfluss des Urins und Harnwegsinfektionen
Möglicherweise Einnässen tagsüber und auch nachts
Untersuchungen des Urinflusses
Manchmal ein Miktionszystourethrogramm (Röntgenaufnahmen vor, während und nach dem Wasserlassen)
Ultraschall der Nieren und Blase
Lachinkontinenz
Urinieren beim Lachen, häufiger bei Mädchen
Ansonsten ganz normales Urinieren
Nur eine ärztliche Untersuchung
Erhöhte Urinausscheidung, die viele Ursachen haben kann, z. B.:†
Hängen von der Erkrankung ab
Bei Diabetes mellitus: Bluttests auf Glukose (Zucker)‡
Bei Arginin-Vasopressin-Resistenz Bluttests und möglicherweise ein Urintest
Bluttests bei Sichelzellanämie
Kommt manchmal bei Kindern vor, die Schnarchen und im Schlaf Atempausen von 15 Sekunden oder länger haben, gefolgt von lautem Schnauben
Übermäßige Schläfrigkeit während des Tages
Vergrößerte Mandeln, Rachenmandeln oder beides
Wachstumsdefizite und stagnierendes Körpergewicht (früher Gedeihstörung genannt)
Ein Schlaftest
Überaktive Blase
Dringender Harndrang
Normalerweise häufiges Wasserlassen tagsüber und in der Nacht
Manchmal Einsatz von Haltemanövern oder besonderen Körperhaltungen (z. B. Fersensitz)
Ärztliche Untersuchung
Manchmal Untersuchungen des Urinflusses, urodynamische Untersuchungen oder ein Urintagebuch
Schlafprobleme oder schulische Probleme (wie Vergehen oder schlechte Noten)
Unangemessenes oder sexualisiertes Verhalten, Depression, ungewöhnliches Interesse an oder Vermeiden von allem, was mit Sex zu tun hat, und für das Alter ungewöhnlich viel Wissen über sexuelle Dinge
Beurteilung durch Sachverständige für sexuellen Missbrauch
Stress†§
Schulische Probleme, soziale Isolation oder Probleme, familiäre Belastung (wie Scheidung oder Trennung der Eltern)
Nur eine ärztliche Untersuchung
Schmerzen beim Urinieren, Blut im Urin, häufiges Urinieren, plötzlicher Harndrang
Manchmal Fieber, Bauchschmerzen und/oder Rückenschmerzen
Urinkultur und Urinanalyse
Wenn die Ergebnisse der Urinkultur und der Urinanalyse positiv sind und vor allem bei einer zusätzlichen Niereninfektion, eine Ultraschalluntersuchung der Nieren und Blase sowie ein Miktionszystourethrogramm (Röntgenaufnahmen vor, während und nach dem Wasserlassen)
* Die Merkmale umfassen die Symptome und die Befunde der ärztlichen Untersuchung. Die genannten Merkmale sind typisch, treten aber nicht immer auf.
† Diese Störung ist auch ein Risikofaktor und eine Ursache für nächtliche Inkontinenz.
‡ Diabetes mellitus verursacht normalerweise erst dann eine Inkontinenz, wenn der Blutzuckerspiegel (Glukosespiegel) hoch genug ist, dass Glukose mit dem Urin ausgeschieden wird.
¶ Stress ist vor allem dann eine Ursache, wenn Inkontinenz plötzlich auftritt.
CT = Computertomographie; MRT = Magnetresonanztomographie.