* Die Merkmale umfassen die Symptome und die Befunde der ärztlichen Untersuchung. Die genannten Merkmale sind typisch, treten aber nicht immer auf.

† Diese Störung ist auch ein Risikofaktor und eine Ursache für nächtliche Inkontinenz.

‡ Diabetes mellitus verursacht normalerweise erst dann eine Inkontinenz, wenn der Blutzuckerspiegel (Glukosespiegel) hoch genug ist, dass Glukose mit dem Urin ausgeschieden wird.

¶ Stress ist vor allem dann eine Ursache, wenn Inkontinenz plötzlich auftritt.