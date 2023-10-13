Einige Dinge, die Spender von Blutspenden ausschließen*
Erkrankung
Zeitweiser oder dauerhafter Ausschluss
Anmerkungen
Infektionen und Infektionsrisiken
Dauerhaft
Dazu gehören alle Personen, die jemals positiv auf eine HIV-Infektion getestet wurden.
Dazu gehören alle Personen, die jemals Medikamente zur Behandlung einer HIV-Infektion angewendet haben.
Aktivitäten, die das Risiko einer HIV-Infektion erhöhen
Zeitweise
Wartezeit von 2 Jahren nach der letzten Injektion von Medikamenten zur Vorbeugung einer HIV-Infektion (wie lang wirksame antivirale PrEP oder PEP)
Wartezeit von 3 Monaten nach der letzten Einnahme von Medikamenten (über den Mund) zur Vorbeugung einer HIV-Infektion (antivirale PrEP oder PEP)
Wartezeit von 3 Monaten nach der letzten Risikoaktivität Zu den Aktivitäten gehören:
Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Infektion
Dauerhaft
Personen, die jemals Hepatitis aufgrund eines Virus gehabt haben oder deren Test auf Hepatitis B oder C positiv ist, dürfen kein Blut spenden.
Ansteckungsgefahr von Hepatitis
Zeitweise
Wenn man einer möglichen Ansteckungsgefahr ausgesetzt war (z. B. das Zusammenleben oder Geschlechtsverkehr mit einem Hepatitis-Patienten, wenn man mehr als 72 Stunden in einem Gefängnis eingesperrt war oder bei einem menschlichen Biss, der geblutet hat), muss man 12 Monate warten.
Malaria oder Malariabelastung
Zeitweise
Rückstellung von 3 Jahren nach einer Malariabehandlung oder nachdem man in einem Gebiet, in dem Malaria regelmäßig auftritt, gelebt hat
Rückstellung von 3 Monaten nach einem Aufenthalt in einem Gebiet, in dem Malaria regelmäßig auftritt
Transfusionen
Zeitweise
Patienten, die in den Vereinigten Staaten eine Transfusion erhalten haben, müssen 3 Monate warten.
Zeitweise
Bei einer aktuellen Zika-Virusinfektion empfiehlt die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA eine Wartezeit von 120 Tagen nach dem Abklingen der Symptome oder dem letzten positiven Test, welcher Zeitraum auch immer länger ist.
Impfstoffe (mit lebender oder abgeschwächter Form von Bakterien oder Viren)
Zeitweise
Wie lange Patienten warten müssen, hängt von der Impfung ab.
Krebs
Krebs, der die Blutzellen betrifft (z. B. Leukämie, Lymphom oder Myelom)
Dauerhaft
Patienten können auch nach der Heilung kein Blut spenden.
Sonstige Krebsarten
Zeitweise
Patienten können Blut spenden, wenn der Krebs geheilt ist und die Behandlung mindestens vor 12 Monaten abgeschlossen wurde.
Patienten mit leichten, behandelbaren Krebsarten (wie leichtem Hautkrebs), die vollständig entfernt wurden, können bereits vor Ablauf der 12 Monate spenden.
Sonstiges
Anämie (ein niedriger Hämoglobingehalt im Blut)
Zeitweise
Patienten können Blut spenden, nachdem ihre Anämie geheilt ist.
Blutungserkrankungen, kongenitale
Dauerhaft
—
Herzerkrankung
Zeitweise
Jede Herzerkrankung muss medizinisch beurteilt und behandelt werden. Bei der Person dürfen innerhalb der letzten 6 Monate keine herzbezogenen Symptome aufgetreten sein.
Zeitweise
Man kann Blut spenden, sobald der Blutdruck unter Kontrolle gebracht wurde.
Kürzlich stattgefundene große Operationen
Zeitweise
—
Schwangerschaft
Zeitweise
Nach einer Entbindung muss man 6 Wochen warten.
Gewisse Arzneimittel wie Acitretin, Dutasterid, Etretinat, Finasterid und Isotretinoin
Zeitweise
Wie lange Patienten warten müssen, hängt von dem Arzneimittel ab.
Die meisten Arzneimittel verhindern eine Blutspende nicht.
* Blutkulturen werden angelegt, um das Blut auch auf eine Vielzahl von Bakterien zu untersuchen.
Daten aus dem Leitfadendokument der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA von Mai 2023: „Recommendations for Evaluating Donor Eligibility Using Individual Risk-Based Questions to Reduce the Risk of Human Immunodeficiency Virus Transmission by Blood and Blood Products“ [Empfehlungen zur Beurteilung der Eignung von Spendern mithilfe von individuellen risikobasierten Fragen zur Verringerung des Risikos der Übertragung des humanen Immundefizienzvirus durch Blut und Blutprodukte].
FDA = Food and Drug Administration [US-amerikanische Zulassungsbehörde]; HIV = humanes Immundefizienzvirus; PrEP = Präexpositionsprophylaxe; PEP = Postexpositionsprophylaxe