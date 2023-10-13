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Einige Dinge, die Spender von Blutspenden ausschließen*

Einige Dinge, die Spender von Blutspenden ausschließen*

Erkrankung

Zeitweiser oder dauerhafter Ausschluss

Anmerkungen

Infektionen und Infektionsrisiken

HIV-Infektion

Dauerhaft

Dazu gehören alle Personen, die jemals positiv auf eine HIV-Infektion getestet wurden.

Dazu gehören alle Personen, die jemals Medikamente zur Behandlung einer HIV-Infektion angewendet haben.

Aktivitäten, die das Risiko einer HIV-Infektion erhöhen

Zeitweise

Wartezeit von 2 Jahren nach der letzten Injektion von Medikamenten zur Vorbeugung einer HIV-Infektion (wie lang wirksame antivirale PrEP oder PEP)

Wartezeit von 3 Monaten nach der letzten Einnahme von Medikamenten (über den Mund) zur Vorbeugung einer HIV-Infektion (antivirale PrEP oder PEP)

Wartezeit von 3 Monaten nach der letzten Risikoaktivität Zu den Aktivitäten gehören:

  • Konsum rezeptfreier injizierbarer Drogen

  • Ausführung von Sexualdienstleistungen gegen Geld oder Drogen

  • Neuer Sexualpartner oder mehr als ein Sexualpartner in den letzten 3 Monaten und Analverkehr in den letzten 3 Monaten

  • Sexueller Kontakt mit einer Person, die bereits einen positiven HIV-Test hatte

  • Sexueller Kontakt mit einer Person, die in den letzten 3 Monaten rezeptfreie injizierbare Drogen konsumiert hat, oder einer Person, die in den letzten 3 Monaten Sexualdienstleistungen gegen Geld oder Drogen ausgeführt hat

  • Kontakt mit Blut einer anderen Person durch einen Nadelstich oder durch Kontakt mit der offenen Wunde oder den Schleimhäuten des Spenders

  • Abschluss einer Syphilis- oder Gonorrhöbehandlung

  • Tätowierung, Ohren- oder Körperpiercing, sofern diese nicht von einer staatlich regulierten Einrichtung mit sterilen Nadeln und nicht wiederverwendeter Farbe oder mit Einwegausrüstung gestochen wurden

Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Infektion

Dauerhaft

Personen, die jemals Hepatitis aufgrund eines Virus gehabt haben oder deren Test auf Hepatitis B oder C positiv ist, dürfen kein Blut spenden.

Ansteckungsgefahr von Hepatitis

Zeitweise

Wenn man einer möglichen Ansteckungsgefahr ausgesetzt war (z. B. das Zusammenleben oder Geschlechtsverkehr mit einem Hepatitis-Patienten, wenn man mehr als 72 Stunden in einem Gefängnis eingesperrt war oder bei einem menschlichen Biss, der geblutet hat), muss man 12 Monate warten.

Malaria oder Malariabelastung

Zeitweise

Rückstellung von 3 Jahren nach einer Malariabehandlung oder nachdem man in einem Gebiet, in dem Malaria regelmäßig auftritt, gelebt hat

Rückstellung von 3 Monaten nach einem Aufenthalt in einem Gebiet, in dem Malaria regelmäßig auftritt

Transfusionen

Zeitweise

Patienten, die in den Vereinigten Staaten eine Transfusion erhalten haben, müssen 3 Monate warten.

Zika-Virusinfektion

Zeitweise

Bei einer aktuellen Zika-Virusinfektion empfiehlt die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA eine Wartezeit von 120 Tagen nach dem Abklingen der Symptome oder dem letzten positiven Test, welcher Zeitraum auch immer länger ist.

Impfstoffe (mit lebender oder abgeschwächter Form von Bakterien oder Viren)

Zeitweise

Wie lange Patienten warten müssen, hängt von der Impfung ab.

Krebs

Krebs, der die Blutzellen betrifft (z. B. Leukämie, Lymphom oder Myelom)

Dauerhaft

Patienten können auch nach der Heilung kein Blut spenden.

Sonstige Krebsarten

Zeitweise

Patienten können Blut spenden, wenn der Krebs geheilt ist und die Behandlung mindestens vor 12 Monaten abgeschlossen wurde.

Patienten mit leichten, behandelbaren Krebsarten (wie leichtem Hautkrebs), die vollständig entfernt wurden, können bereits vor Ablauf der 12 Monate spenden.

Sonstiges

Anämie (ein niedriger Hämoglobingehalt im Blut)

Zeitweise

Patienten können Blut spenden, nachdem ihre Anämie geheilt ist.

Blutungserkrankungen, kongenitale

Dauerhaft

Herzerkrankung

Zeitweise

Jede Herzerkrankung muss medizinisch beurteilt und behandelt werden. Bei der Person dürfen innerhalb der letzten 6 Monate keine herzbezogenen Symptome aufgetreten sein.

Bluthochdruck

Zeitweise

Man kann Blut spenden, sobald der Blutdruck unter Kontrolle gebracht wurde.

Kürzlich stattgefundene große Operationen

Zeitweise

Schwangerschaft

Zeitweise

Nach einer Entbindung muss man 6 Wochen warten.

Gewisse Arzneimittel wie Acitretin, Dutasterid, Etretinat, Finasterid und Isotretinoin

Zeitweise

Wie lange Patienten warten müssen, hängt von dem Arzneimittel ab.

Die meisten Arzneimittel verhindern eine Blutspende nicht.

* Blutkulturen werden angelegt, um das Blut auch auf eine Vielzahl von Bakterien zu untersuchen.

Daten aus dem Leitfadendokument der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA von Mai 2023: „Recommendations for Evaluating Donor Eligibility Using Individual Risk-Based Questions to Reduce the Risk of Human Immunodeficiency Virus Transmission by Blood and Blood Products“ [Empfehlungen zur Beurteilung der Eignung von Spendern mithilfe von individuellen risikobasierten Fragen zur Verringerung des Risikos der Übertragung des humanen Immundefizienzvirus durch Blut und Blutprodukte].

FDA = Food and Drug Administration [US-amerikanische Zulassungsbehörde]; HIV = humanes Immundefizienzvirus; PrEP = Präexpositionsprophylaxe; PEP = Postexpositionsprophylaxe

* Blutkulturen werden angelegt, um das Blut auch auf eine Vielzahl von Bakterien zu untersuchen.

Daten aus dem Leitfadendokument der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA von Mai 2023: „Recommendations for Evaluating Donor Eligibility Using Individual Risk-Based Questions to Reduce the Risk of Human Immunodeficiency Virus Transmission by Blood and Blood Products“ [Empfehlungen zur Beurteilung der Eignung von Spendern mithilfe von individuellen risikobasierten Fragen zur Verringerung des Risikos der Übertragung des humanen Immundefizienzvirus durch Blut und Blutprodukte].

FDA = Food and Drug Administration [US-amerikanische Zulassungsbehörde]; HIV = humanes Immundefizienzvirus; PrEP = Präexpositionsprophylaxe; PEP = Postexpositionsprophylaxe

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