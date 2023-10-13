Durch Komplikationen der Zirrhose verursachte Symptome
Symptom
Mögliche Ursachen
Anschwellen des Bauchs
Aszites (Ansammlung von Flüssigkeit in der Bauchhöhle)
Beschwerden im Bauchraum, oft mit Fieber
Spontane bakterielle Bauchfellentzündung (Infektion durch Flüssigkeitsansammlungen in der Bauchhöhle)
Wadenschmerzen oder -schwellungen
Tiefe Venenthrombose (Blutgerinnsel in den Beinvenen)
Verwirrtheit und Müdigkeit
Hepatische Enzephalopathie (Abbau der Gehirnfunktion aufgrund einer Ansammlung von toxischen Substanzen, die normalerweise von der Leber entfernt werden)
Atembeschwerden
Hepatopulmonales Syndrom (Schädigung der Blutgefäße in der Lunge)
Portopulmonale Hypertonie (Bluthochdruck in den Arterien der Lunge aufgrund eines hohen Blutdrucks in der Pfortader, die das Blut vom Darm in die Leber transportiert).
Lungenembolie (Blockierung einer Lungenarterie, für gewöhnlich durch ein Blutgerinnsel, das von einer anderen Stelle, wie dem Bein, in die Lunge gewandert ist)
Aszites (ausreichende Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum, um die Funktion des Zwerchfells einzuschränken, wodurch die Atmung erschwert wird)
Hepatischer Hydrothorax (Flüssigkeitsansammlung im Brustraum außerhalb der Lunge, wodurch diese sich nicht vollständig mit Luft füllen kann)
Erschöpfung und blasse Haut
Leberkrebs (kann auch Gewichtsverlust verursachen)
Anämie aufgrund der folgenden Ursachen:
Vermindertes Wasserlassen und Schwierigkeiten beim Atmen
Hepatorenales Syndrom (Nierenversagen aufgrund von Leberversagen)
Knochenbrüche, oft aufgrund eines Traumas, wie ein leichter Sturz
Osteoporose, teilweise durch Vitamin-D-Mangel verursacht; Stürze, die teilweise durch Verlust von Muskelgewebe verursacht werden (Sarkopenie)
Symptome einer Infektion
Leukopenie (verminderte Anzahl weißer Blutkörperchen)
Gelbsucht (gelbliche Verfärbung der Haut und des Weiß im Auge)
Verminderte Verarbeitung von Bilirubin (ein Abfallprodukt, das entsteht, wenn alte oder geschädigte rote Blutkörperchen aufgespalten werden)
Neigung zu blauen Flecken oder Blutungen
Ein rötlich-violetter Ausschlag mit kleinen Punkten oder größeren Flecken, die auf Blutungen in der Haut hinweisen
Eine vergrößerte Milz, die Blutplättchen einschließt (diese unterstützen die Blutgerinnung)
Chronisch übermäßiger Alkoholkonsum, der die Bildung von Blutplättchen beeinflussen kann
Vitamin-K-Mangel
Verminderte Produktion der Gerinnungsfaktoren (Proteine zur Blutgerinnung) aufgrund der geschädigten Leber
Juckreiz (Pruritus) und kleine gelbe Cholesterinablagerungen in der Haut oder den Augenlidern (Xanthelasma)
Verminderte Verarbeitung der Galle
Rektale Blutungen
Krampfadern im Mastdarm (rektale Varizen)
Vergrößerte Milz (Splenomegalie)
Portale Hypertonie (Bluthochdruck in der Vene, die das Blut zur Leber transportiert)
Heller, weicher, massiger, ölig aussehender und ungewöhnlich übelriechender Stuhl (Steatorrhö)
Verminderte Aufnahme von Fetten
Erbrechen von Blut
Blutende Krampfadern am unteren Ende der Speiseröhre (Ösophagusvarizen) oder im Magen (Magenvarizen) aufgrund von portaler Hypertonie