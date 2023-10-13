skip to main content
Daptomycin

Allgemeine Verwendung

Einige mögliche Nebenwirkungen

Anmerkungen

Komplizierte Hautinfektionen, Blutbahninfektionen und bestimmte Herzklappeninfektionen (Endokarditis), die durch nicht resistente Bakterien ausgelöst werden, so u. a. durch den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) sowie durch Vancomycin-resistente Enterokokken

Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen in der Lunge (eosinophile Pneumonie)

Gastrointestinale Störungen

Muskelschmerzen und Schwäche

Wird bei Infektionen, welche die Lunge betreffen, nicht angewendet, da Daptomycin durch Surfactant (eine Substanz, die normalerweise in der Lunge gebildet wird) inaktiviert wird.

