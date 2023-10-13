Daptomycin
Allgemeine Verwendung
Einige mögliche Nebenwirkungen
Anmerkungen
Komplizierte Hautinfektionen, Blutbahninfektionen und bestimmte Herzklappeninfektionen (Endokarditis), die durch nicht resistente Bakterien ausgelöst werden, so u. a. durch den Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) sowie durch Vancomycin-resistente Enterokokken
Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen in der Lunge (eosinophile Pneumonie)
Gastrointestinale Störungen
Muskelschmerzen und Schwäche
Wird bei Infektionen, welche die Lunge betreffen, nicht angewendet, da Daptomycin durch Surfactant (eine Substanz, die normalerweise in der Lunge gebildet wird) inaktiviert wird.