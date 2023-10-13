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Arten von Ehlers-Danlos-Syndromen

Arten von Ehlers-Danlos-Syndromen

Art

Symptome

Klassisch

Empfindliche/brüchige Haut

Narben, die in die Haut eingesunken erscheinen

Besonders flexible Gelenke

Vaskulär

Fragile Blutgefäße, die hervortreten, sich trennen oder platzen können

Neigung zu Blutergüssen

Ruptur von Organen, einschließlich des Dickdarms, der Gebärmutter, der Muskeln und Sehnen

Luft im Raum, der die Lunge umgibt (Pneumothorax)

Arthrochalasie

Extrem flexible Gelenke mit Luxationen

Ausgerenkte Hüfte bei der Geburt (Hüftgelenksdysplasie)

Fragiles Gewebe mit Narben, die in die Haut eingesunken zu sein scheinen

Dermatosparaxis

Extrem empfindliche Haut mit loser, überschüssiger Haut und schweren Blutergüssen

Charakteristische Kopf- und Gesichtsmerkmale (große weiche Stelle zwischen den Schädelknochen bei Babys, innere Augenlidwinkel drehen sich nach unten und bläuliche Verfärbung des weißen Teils der Augen)

Kurze Extremitäten

Herzklappe

Ausgeprägtes Leck in der Herzklappe

Besonders flexible Gelenke

Kyphoskoliotisch

Verminderte Muskelspannung (Hypotonie) bei Geburt

Ein Buckel und eine Verkrümmung der Wirbelsäule (Kyphoskoliose) bei der Geburt oder in der frühen Kindheit

Besonders flexible Gelenke

Classical-like

Dehnbare, weiche Haut, aber ohne Narben

Verformungen des Fußes (breiter Vorderfuß, kurze Zehen, flaches Fußgewölbe, Ballenzehen und erhabene Stellen an den Fersen)

Anschwellen der Beine

Myopathisch

Verminderte Muskelspannung (Hypotonie) bei Geburt

Steife Gelenke, die sich nicht vollständig öffnen

Besonders flexible Gelenke

Muskulokontrakturell

Mehrere steife Gelenke, die sich nicht vollständig öffnen, bei Geburt vorhanden

Charakteristische Kopf- und Gesichtsmerkmale (unter anderem große weiche Stelle zwischen den Schädelknochen bei Babys, innere Augenlidwinkel drehen sich nach unten und bläuliche Verfärbung des weißen Teils der Augen)

Fragile, dehnbare Haut mit Neigung zu blauen Flecken

Spondylodysplastisch

Kleine Körpergröße, die sich mit zunehmendem Alter verschlechtert

Muskelschwäche

Verkrümmte (gebogene) Gliedmaßen

Einige Merkmale des spondylodysplastischen Typs hängen von der spezifischen Genanomalie ab

Syndrom der spröden Hornhaut

Die Hornhaut (vorderer Bereich des Auges) ist dünn und kann reißen, und die Netzhaut (hinterer Bereich des Auges) kann sich ablösen.

Hörverlust

periodontal

Schwere Zahnfleischerkrankung mit Zahnverlust (Periodontitis), die in der frühen Kindheit beginnt

Verfärbte Hautflecken auf den Schienbeinen

Dehnbare Haut mit Neigung zu blauen Flecken

Hypermobil

Besonders flexible und instabile Gelenke

Chronische Schmerzen

„Classical-like“ Typ 2 (provisorisch)*

Narben, die in die Haut eingesunken erscheinen

Besonders flexible Gelenke

Verformungen des Fußes (breiter Vorderfuß, kurze Zehen, flaches Fußgewölbe, Ballenzehen und erhabene Stellen an den Fersen)

Verminderte Knochendichte (Osteopenie)

* Diese Art ist nicht offiziell anerkannt.

* Diese Art ist nicht offiziell anerkannt.

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