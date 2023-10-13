Arten von Ehlers-Danlos-Syndromen
Art
Symptome
Klassisch
Empfindliche/brüchige Haut
Narben, die in die Haut eingesunken erscheinen
Besonders flexible Gelenke
Vaskulär
Fragile Blutgefäße, die hervortreten, sich trennen oder platzen können
Neigung zu Blutergüssen
Ruptur von Organen, einschließlich des Dickdarms, der Gebärmutter, der Muskeln und Sehnen
Luft im Raum, der die Lunge umgibt (Pneumothorax)
Arthrochalasie
Extrem flexible Gelenke mit Luxationen
Ausgerenkte Hüfte bei der Geburt (Hüftgelenksdysplasie)
Fragiles Gewebe mit Narben, die in die Haut eingesunken zu sein scheinen
Dermatosparaxis
Extrem empfindliche Haut mit loser, überschüssiger Haut und schweren Blutergüssen
Charakteristische Kopf- und Gesichtsmerkmale (große weiche Stelle zwischen den Schädelknochen bei Babys, innere Augenlidwinkel drehen sich nach unten und bläuliche Verfärbung des weißen Teils der Augen)
Kurze Extremitäten
Herzklappe
Ausgeprägtes Leck in der Herzklappe
Besonders flexible Gelenke
Kyphoskoliotisch
Verminderte Muskelspannung (Hypotonie) bei Geburt
Ein Buckel und eine Verkrümmung der Wirbelsäule (Kyphoskoliose) bei der Geburt oder in der frühen Kindheit
Besonders flexible Gelenke
Classical-like
Dehnbare, weiche Haut, aber ohne Narben
Verformungen des Fußes (breiter Vorderfuß, kurze Zehen, flaches Fußgewölbe, Ballenzehen und erhabene Stellen an den Fersen)
Anschwellen der Beine
Myopathisch
Verminderte Muskelspannung (Hypotonie) bei Geburt
Steife Gelenke, die sich nicht vollständig öffnen
Besonders flexible Gelenke
Muskulokontrakturell
Mehrere steife Gelenke, die sich nicht vollständig öffnen, bei Geburt vorhanden
Charakteristische Kopf- und Gesichtsmerkmale (unter anderem große weiche Stelle zwischen den Schädelknochen bei Babys, innere Augenlidwinkel drehen sich nach unten und bläuliche Verfärbung des weißen Teils der Augen)
Fragile, dehnbare Haut mit Neigung zu blauen Flecken
Spondylodysplastisch
Kleine Körpergröße, die sich mit zunehmendem Alter verschlechtert
Muskelschwäche
Verkrümmte (gebogene) Gliedmaßen
Einige Merkmale des spondylodysplastischen Typs hängen von der spezifischen Genanomalie ab
Syndrom der spröden Hornhaut
Die Hornhaut (vorderer Bereich des Auges) ist dünn und kann reißen, und die Netzhaut (hinterer Bereich des Auges) kann sich ablösen.
Hörverlust
periodontal
Schwere Zahnfleischerkrankung mit Zahnverlust (Periodontitis), die in der frühen Kindheit beginnt
Verfärbte Hautflecken auf den Schienbeinen
Dehnbare Haut mit Neigung zu blauen Flecken
Hypermobil
Besonders flexible und instabile Gelenke
Chronische Schmerzen
„Classical-like“ Typ 2 (provisorisch)*
Narben, die in die Haut eingesunken erscheinen
Besonders flexible Gelenke
Verformungen des Fußes (breiter Vorderfuß, kurze Zehen, flaches Fußgewölbe, Ballenzehen und erhabene Stellen an den Fersen)
Verminderte Knochendichte (Osteopenie)
* Diese Art ist nicht offiziell anerkannt.