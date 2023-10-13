Die Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit fließt durch einen Kanal zwischen den mittleren und inneren Gewebeschichten (Hirnhäuten), die Gehirn und Rückenmark bedecken. Eine Probe dieser Flüssigkeit wird durch Einführen einer dünnen Kanüle zwischen zwei Wirbel unterhalb des Wirbelkanals entnommen. Die Patienten liegen normalerweise auf der Seite mit zur Brust eingezogenen Knien. Diese Position erweitert den Raum zwischen den Wirbeln, sodass eine Verletzung einzelner Wirbel durch die Kanüle vermieden werden kann.