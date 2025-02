Die größten Ausschläge sind die QRS-Komplexe. Sie zeigen die Aktivität der unteren Herzkammern (Ventrikel). Die kleineren Ausschläge zeigen die Aktivität der oberen Herzkammern (Vorhöfe). Die kleineren Ausschläge sind nur in der als V1 bezeichneten Ableitung (Ableitung, die den oberen Herzkammern am nächsten ist) sichtbar und zeigen Ausschläge für Vorhofflimmern, die sehr schnell (mehr als 300 pro Minute), unregelmäßig und ungleichförmig sind. Die größeren Ausschläge zeigen die Reaktion der Herzkammern auf das Vorhofflimmern; sie sind immer unregelmäßig und in diesem Fall reicht die Kammerfrequenz von 60 bis 150 Schläge pro Minute.