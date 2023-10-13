Vorbeugung gegen Zeckenbisse
Die Wahrscheinlichkeit, von einer Zecke befallen oder gebissen zu werden, lässt sich durch folgende Maßnahmen verringern:
Bei Spaziergängen in Waldgebieten auf Wegen oder Pfaden bleiben
In der Mitte der Pfade laufen, um Berührungen von Büschen und Gras zu vermeiden
Sich nicht auf den Boden oder auf Steinmauern setzen
Langärmlige Hemden tragen
Lange Hosen tragen und die Hosenbeine in Stiefel oder Strümpfe stecken
Helle Kleidung tragen, sodass Zecken besser erkannt werden können
Ein Insektenschutzmittel, das Diethyltoluamid (DEET) enthält, auf die Haut auftragen
Ein Insektenschutzmittel, das Permethrin enthält, auf die Kleidung auftragen oder mit Permethrin vorbehandelte Kleidung tragen
Gewöhnlich wird Lyme-Borreliose durch junge Hirschzecken (Nymphen) übertragen, die sehr klein sind, oft kleiner als Hundezecken. Aus diesem Grund sollten Menschen, die Zecken ausgesetzt waren, den ganzen Körper sorgfältig und täglich nach Zecken absuchen, insbesondere in behaarten Bereichen. Ein solches Absuchen ist hilfreich, da die Zecken mindestens eineinhalb Tage an der gleichen Stelle sein müssen, um die Lyme-Borreliose zu übertragen.
Um eine Zecke zu entfernen, wird das Tier mit einer feinspitzigen Pinzette am Kopf oder den Mundwerkzeugen gepackt, direkt dort, wo es sich in der Haut festgebissen hat, und dann langsam herausgezogen. Die Zecke sollte nicht am Körper erfasst oder gequetscht werden. Es sollten weder Vaseline noch Alkohol, brennende Streichhölzer oder andere Reizstoffe verwendet werden.