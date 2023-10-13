Die Wahrscheinlichkeit, von einer Zecke befallen oder gebissen zu werden, lässt sich durch folgende Maßnahmen verringern:

Bei Spaziergängen in Waldgebieten auf Wegen oder Pfaden bleiben

In der Mitte der Pfade laufen, um Berührungen von Büschen und Gras zu vermeiden

Sich nicht auf den Boden oder auf Steinmauern setzen

Langärmlige Hemden tragen

Lange Hosen tragen und die Hosenbeine in Stiefel oder Strümpfe stecken

Helle Kleidung tragen, sodass Zecken besser erkannt werden können

Ein Insektenschutzmittel, das Diethyltoluamid (DEET) enthält, auf die Haut auftragen

Ein Insektenschutzmittel, das Permethrin enthält, auf die Kleidung auftragen oder mit Permethrin vorbehandelte Kleidung tragen

Gewöhnlich wird Lyme-Borreliose durch junge Hirschzecken (Nymphen) übertragen, die sehr klein sind, oft kleiner als Hundezecken. Aus diesem Grund sollten Menschen, die Zecken ausgesetzt waren, den ganzen Körper sorgfältig und täglich nach Zecken absuchen, insbesondere in behaarten Bereichen. Ein solches Absuchen ist hilfreich, da die Zecken mindestens eineinhalb Tage an der gleichen Stelle sein müssen, um die Lyme-Borreliose zu übertragen.