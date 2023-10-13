Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf.