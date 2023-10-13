Lebenszyklus von Trichinellen
1. Tiere (wie z. B. Schweine), die mit Tierfleisch gefüttert werden, oder Tiere (wie z. B. Bären, Füchse oder Wildschweine), die andere Tiere fressen, können eine Trichinose erwerben, wenn sie Fleisch fressen, das Trichinella-Zysten enthält. Menschen können sich infizieren, wenn sie halbgares Fleisch essen, das von infizierten Tieren stammt.
2. Im Magen werden die Zysten von Enzymen verdaut, und die Larven aus den Zysten werden in den Dünndarm freigesetzt. Sie dringen in die Schleimhaut des Darms ein.
3. Im Darm entwickeln sie sich zu adulten Würmern.
4. Nach einer Woche bilden die weiblichen Tiere Larven. Die Larven wandern in die Muskeln, wo sie Zysten bilden (sich einkapseln).
5. Der Zyklus setzt sich erst dann fort, wenn die Larven in den Zysten von einem anderen Tier gefressen werden.
Bild mit freundlicher Genehmigung der Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.