1. Tiere (wie z. B. Schweine), die mit Tierfleisch gefüttert werden, oder Tiere (wie z. B. Bären, Füchse oder Wildschweine), die andere Tiere fressen, können eine Trichinose erwerben, wenn sie Fleisch fressen, das Trichinella-Zysten enthält. Menschen können sich infizieren, wenn sie halbgares Fleisch essen, das von infizierten Tieren stammt.