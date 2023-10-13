10. Einige der Larven werden zu filariformen Larven im Dickdarm und infizieren die Wirtsperson erneut. Sie durchdringen entweder die Darmwand oder werden im Stuhl ausgeschieden und dringen in die Haut um den Anus oder die Haut des Gesäßes oder der Oberschenkel ein. In beiden Fällen folgen sie dem üblichen Infektionszyklus (Wanderung in die Lunge und in den Rachen, wo sie geschluckt werden).