Lebenszyklus von Angiostrongylus cantonensis
1. Adulte Würmer leben in den Lungenarterien von Ratten. Dort legen die weiblichen Tiere (der größere Wurm im Bild) Eier, aus denen Larven schlüpfen.
2. Die Larven werden von den Ratten mit dem Kot ausgeschieden.
3. Dann werden die ausgeschiedenen Larven von einer Land- oder Nacktschnecke (dem Wirt) aufgenommen und entwickeln sich dort weiter.
4. Wenn eine infizierte Land- oder Nacktschnecke von einer anderen Ratte verschluckt wird, wandern die Larven in das Gehirn der neuen Ratte, wo sie sich zu jungen, ausgewachsenen Würmern entwickeln. Die jungen erwachsenen Würmer wandern zu den Lungenarterien der Ratte, wo sie vollständig zu adulten Würmern heranreifen.
5. Menschen infizieren sich durch den Verzehr von rohen oder halbgaren infizierten Land- oder Nacktschnecken, von Rohprodukten, die eine kleine Land- oder Nacktschnecke oder einen Teil davon enthalten, oder einem Transportwirt wie bestimmte Landkrabben, Frösche, Kröten oder Süßwassergarnelen oder Garnelen.
6. Sobald sich die Larven im Körper einer Person befinden, wandern sie vom Verdauungstrakt zu den Hirnhäuten im Gehirn. Manchmal betrifft eine Infektion mit Angiostrongylus cantonensis die Augen. Bei Menschen reifen die Larven von Angiostrongylus cantonensis nicht zu adulten Würmern heran und produzieren keine Eier.
Bild mit freundlicher Genehmigung der Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.