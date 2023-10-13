Auf diesem Foto ist ein Kropf zu sehen, der auf einen Jodmangel in der Ernährung der Person zurückzuführen ist. Die ausgeprägte Schwellung auf der linken Seite des Halses der Betroffenen deutet auf eine vergrößerte Schilddrüse hin.

ANGABE DES ANBIETERS: Das hier abgebildete vietnamesische Mädchen zeigte eine Erkrankung, die als klinische endemische Struma Grad II bekannt ist, welche auf einen Jodmangel in ihrer Ernährung zurückzuführen ist. Ein Kropf (Struma) ist eine Vergrößerung der Schilddrüse aufgrund eines Jodmangels. Die ausgeprägte Schwellung ihres vorderen Halsbereichs ist gut sichtbar und deutet auf eine vergrößerte Schilddrüse hin.