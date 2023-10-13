Geräte zur kontinuierlichen Überdruckbeatmung (CPAP) kommen bei der Behandlung von Schlafapnoe zum Einsatz. Das abgebildete Gerät bedeckt Mund und Nase des Patienten. Andere CPAP-Geräte bedecken nur die Nase (Nasenmaske) oder werden in die Nasenlöcher (Nasenpolstermaske) eingeführt. Die richtige Passform und der Tragekomfort variieren stark. Die Maske sollte aber sowohl für optimale Wirksamkeit als auch Benutzerfreundlichkeit angepasst werden.