Der Ausschlag von Herpes zoster zeigt sich in der Regel entlang des betroffenen Nervs. In diesem Bild gibt der Verlauf der Äste eines Teils des Trigeminusnervs dem Ausschlag eine scharfe Grenze zwischen den Stellen, an denen die Bläschen (Beulen) auftreten, und denen, an denen sie nicht auftreten. Das Auftreten eines Bläschen an der Nasenspitze deutet auf ein erhöhtes Risiko einer schweren Augenbeteiligung hin.