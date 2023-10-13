Chromosomen bestehen aus Armen, die Chromatiden genannt werden. Jedes Chromosom hat einen kurzen Arm, der als „p“ bezeichnet wird, und einen langen Arm, der als „q“ bezeichnet wird.

Das Centromer ist der Bereich, in dem die beidem Chromatiden zusammengehalten werden.

Telomere sind Bereiche an den Enden jedes Arms eines Chromosoms.

Ein DNA-Molekül besteht aus 2 DNA-Strängen, die ineinander verschlungen sind und einer spiralförmigen Strickleiter ähneln, welche aus Millionen von Stufen besteht. Jedes extrem lange DNS-Molekül ist in einem der Chromosomen aufgerollt.