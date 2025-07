Körperfalten sind Stellen am Körper, an denen Hautfalten entstehen wie in der Kniekehle und der Ellenbeuge. Auf diesen 2 Fotos sind eine Rötung, Schuppenbildung und Hautverdickung an der Ellenbeuge (links) und in den Kniekehlen (rechts) zu sehen. Eine Rötung ist bei dunkler Hautfarbe schwieriger zu erkennen.